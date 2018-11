Little Mix lanzan disco y se desnudan para anunciar su nuevo videoclip

Las chicas de Little Mix vuelven dispuestas a dar guerra. Strip es el nuevo single de su disco LM5 y para el videoclip han querido contar con la participación de un grupo de mujeres sin complejos. ¡Arriba el poder femenino!

Little Mix presenta su álbum 'LM5' / Little Mix

raLas chicas de Little Mix han vuelto con más fuerza y energía que nunca. Después de presentar por todo lo alto 'Woman Like Me', el primer single de su nuevo álbum con la colaboración de Nicki Minaj, las artistas se quitan la ropa para demostrarnos que todavía tienen mucho que contar de este nuevo trabajo.

Este nuevo álbum, 'LM5', una oda al amor propio, es su quinto proyecto de estudio y su nuevo single está recién salido del horno: Strip (desnudarse en inglés). Precisamente eso es lo que han hecho las cuatro jóvenes, que se han quitado la ropa y se han pintando la piel con palabras como "fea", "gorda" o "con estrías y celulitis", reivindicando que todas las mujeres son bonitas y poderosas, independientemente de su talla o sus "imperfecciones".

En el pequeño teaser que han publicado en Twitter, podemos ver a las chicas de Little Mix rodeadas de mujeres muy diferentes pero que desbordan feminidad y sensualidad. Un mensaje que también han querido mandar a través del vídeo de More Than Words, una de las canciones del álbum, junto con Kamille.

'LM5', el nuevo álbum de Little Mix llega cargado de reivindicación, temazos y colaboraciones con los mejores compositores y productores, como Ed Sheeran, Jess Glynne, MNEK o Timbaland. Un disco que ya podemos adquirir en formato CD Super Deluxe y escuchar en las principales plataformas de streaming.

