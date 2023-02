Lizzo publica un vídeo con la verdadera reacción de Adele cuando Harry Styles ganó el Grammy al Álbum del Año

Uno de los grandes triunfadores de la 65 edición de los Grammy fue Harry Styles, que se alzó con el galardón más importante de la noche: el de Mejor Álbum por Harry's House.

Styles competía en esta categoría con otras grandes figuras de la industria como Adele (30); Beyoncé (Renaissance); Bad Bunny (Un Verano Sin Ti); Mary J. Blige (Good Morning Gorgeous); Brandi Carlile (In These Silent Days); Coldplay (Music of the Spheres); Kendrick Lamar (Mr. Morale & the Big Steppers); Lizzo (Special) y ABBA (Voyage).

Minutos después del discurso de Harry Styles agradeciendo el premio, por redes sociales empezaron a circular breves vídeos en los que se mostraba a Adele muy seria cuando se revelaba el nombre del ganador.

En otro fragmento desde otro ángulo, Adele pasa por delante de Lizzo, ambas sentadas en la misma mesa que Harry, y se empezó a rumorear que Adele había abandonado la ceremonia en ese momento.

Lizzo muestra la verdadera reacción de Adele

Sin embargo, toda esta teoría no podía estar más alejada de la realidad. Así lo ha demostrado la propia Lizzo, que ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que grabó en primera persona cuando nombraron a Harry ganador del Grammy a Mejor Álbum.

Mientras ella grita de alegría, todos los presentes en la mesa, incluida Adele, se ponen en pie para aplaudir el triunfo del artista británico.

En un momento del vídeo, graba directamente a Adele que riendo le dice: "¿Por qué me grabas a mi? Grábalo a él que es su momento", mientras cantan Music for a sushi restaurant, tema de Harry's House.