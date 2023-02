La reacción de Taylor Swift tras la actuación de Harry Styles en los Grammy 2023

Harry Styles ha brillado en la 65 edición de los premios Grammy al alzarse con el galardón más importante: Álbum del año por su trabajo Harry's House.

Una categoría en la que competía con otras grandes figuras de la industria como Adele (30); Beyoncé (Renaissance); Bad Bunny (Un Verano Sin Ti); Mary J. Blige (Good Morning Gorgeous); Brandi Carlile (In These Silent Days); Coldplay (Music of the Spheres); Kendrick Lamar (Mr. Morale & the Big Steppers); Lizzo (Special) y ABBA (Voyage).

Harry Styles interpreta 'As it was' en los Grammy 2023

Además, Harry también brilló —y literalmente por su atuendo— por ser uno de los artistas encargados de actuar en la ceremonia. Lo hizo con As it was, el primer single de Harry's House que se ha convertido en todo un éxito.

Una actuación muy comentada en redes sociales, no solo por la gran cantidad de memes que generó su traje de flecos plateados, sino por la división entre los que consideran que fue una gran performance y entre los que creen que el artista no estuvo a la altura en comparación con otras grandes actuaciones que ha realizado en eventos similares.

La efusiva reacción de Taylor Swift tras la actuación de Harry Styles

Una de las relaciones más sonadas de los últimos años fue la, breve pero intensa, que mantuvieron Harry Syles y Taylor Swift en 2010. Y recordada para la posteridad por las canciones que se dedicaron mutuamente tras su ruptura.

Taylor Swift y Harry Styles en 2010 // Gtres

Más de una década después, la expareja ya mostró que había enterrado el hacha de guerra al saludarse cordialmente durante la edición de los Grammy en 2021.

Sin embargo. pocos esperaban la reacción que tuvo Taylor Swift cuando Harry finalizó su actuación. La artista de 33 años se puso en pie para aplaudir efusivamente a su ex, dejando claro que no le guarda ningún tipo de rencor.

En esta ocasión también fueron vistos charlando durante la ceremonia y dándose un bonito abrazo y posando juntos ante las cámaras.