Lola Índigo cancela finalmente su concierto en el RCDE Stadium de Barcelona

Lola índigo cancela su concierto en Barcelona el 12 de julio.

Después de horas de disputa sobre si habría posibilidad de celebrar el último concierto del tour La bruja, la niña y el dragón en el EDCE Stadium de Cornellà, finalmente no se ha podido mantener la fecha del show.

Así lo ha anunciado GTS a través de un comunicado. La oficina de representación de la artista ha dado así la mala noticia para los fans: "Lamentamos informar de la cancelación del concierto que nuestra artista tenía intención de llevar a cabo el próximo día 12 de julio de 2025 en el RCDE Stadium".

El anuncio llega después de que el Ayuntamiento de Cornellà confirmara que el día establecido para el show no podía realizarse el espectáculo, y defendiera que, además, nunca habían autorizado el concierto esa fecha.Así, GTS se ha pronunciado al respecto: "Con gran perplejidad nos vemos en la triste situación de tener que aclarar determinadas declaraciones expuestas que no concuerdan con lo ocurrido, a pesar de haber obrado desde el primer momento con total rigor y profesionalidad".

Contradicen al Ayuntamiento de Cornellà

En contra de lo que aseguró hace unas horas el Ayuntamiento de Cornellà, la agencia de la intérprete de La Reina asegura que se cerró "un acuerdo de cesión" con el recinto "semanas antes del anuncio del show", en contra de lo que dicen desde el ayuntamiento de la localidad.

De la misma forma la oficina de representación ha insistido en que "no se ajusta a la realidad la afirmación" de que eran conscientes de "la no viabilidad del concierto". "Tampoco es cierto que se nos comunicara que existía un acuerdo con el RCD Espanyol por el que únicamente permitía programar in acontecimiento no deportivo l mes en el estadio". De saberlo, según defienden, no habrían anunciado "ni puesto a la venta las entradas en la echa señalada", expresan.

GTS ha aprovechado también para detallar la propuesta del Ayuntamiento de Cornellà respecto a la fecha del concierto, el 7 de junio: "Por razones evidentes de preparación técnica, fabricación de escenarios, ensayos y demás factores que influyen en el tiempo de preparación de un show de estas características, la propuesta resulta del todo inviable además de por la multitud de incompatibilidades".

En el comunicado, la agencia también insiste en que en las últimas semanas se ha tratado el asunto con "los distintos actores implicados" para llegar a la mejor solución y "alcanzar un acuerdo para garantizar la viabilidad del concierto en la fecha inicialmente programada, sin que haya sido posible".

Por último, GTS ha defendido que tanto ellos como Lola Índigo entienden las necesidades de la localidad: "Para nosotros es prioritario que los conciertos que allí se celebren respeten la normativa vigente relativa al medio ambiente y a los niveles de contaminación acústica".

¿Qué pasa con las entradas?

En el comunicado de la oficina de representación han explicado también todo lo que respecta con las 20.000 entradas que se compraron para el concierto de Barcelona: "Con respecto a las entradas adquiridas, la devolución de los importes de las mismas se llevará a cabo en los próximos días, incluyendo los gastos de gestión, al mismo medio de pago con el que se compraron".

Un problema conocido en El Hormiguero

Este 21 de abril la propia Lola Índigo explicaba en exclusiva en El Hormiguero que estaba en duda su concierto en Barcelona. ""La realidad es que tenemos 20.000 entradas vendidas a día de hoy, son 20.000 personas que han elegido con su sueldo y su vida vernos en Cornellà. Y está pasando que el alcalde de Cornellà ha decidido que no quiere hacer más de un concierto al mes y ese mes está Robbie Williams", contó la artista sobre los impedimentos que había para celebrar el show.

Un comunicado del Ayuntamiento de Cornellá negaba las palabras de la cantante, y los responsables aseguraban que nunca se cerró el 12 de julio por ese calendario que querían respetar.

De hecho, el ayuntamiento de la localidad catalana insistía en la falsedad de las declaraciones de la artista: "Las declaraciones realizadas son inciertas, injustificadas y fuera de lugar, y por este motivo se contempla emprender acciones legales".

Cada una de las partes continúa defendiendo su postura, pero el resultado es la cancelación del concierto del 12 de julio en el ECED Stadium de Cornellà. Por su parte, Lola Índigo ha prometido volver a Barcelona.