¿Qué está pasando con el concierto de Lola Índigo en Barcelona? Las distintas posturas y qué pasa con las 20.000 entradas vendidas

La gira de estadios de Lola Índigo vuelve a tener un eslabón débil. Después de una larga incertidumbre con el concierto de Madrid bajo el paraguas de la gira La bruja, la niña y el dragón —que finalmente se celebrará en el Riyadh Air Metropolitano el 14 de junio— la cantante se enfrenta a otra situación delicada: está en duda su concierto en el RCDE Stadium de Barcelona el 12 de julio.

Cuando parecía que todo iba bien y que finalmente las tres fechas del tour de estadios se iban a celebrar sin problemas, la artista dio una noticia inesperada en su visita a El Hormiguero el 21 de abril que influye directamente al concierto de fin de gira en Barcelona.

Precisamente cuando estaba promocionando el tour junto a Pablo Motos, Lola Índigo quiso ser lo más sincera posible, y expresó que, tan solo unos momentos antes del comienzo del programa, se había enterado de que habían surgido nuevas dificultades, esta vez en el estadio del Espanyol. "No nos quieren dejar hacer el concierto", lanzó inesperadamente.

Un problema de logística para Cornellà

Tras dar la exclusiva, Lola Índigo detalló lo que sucedía: "La realidad es que tenemos 20.000 entradas vendidas a día de hoy, son 20.000 personas que han elegido con su sueldo y su vida vernos en Cornellà. Y está pasando que el alcalde de Cornellà ha decidido que no quiere hacer más de un concierto al mes y ese mes está Robbie Williams". Cabe recordar que la estrella del rock actuará en el RCDE Stadium el 5 de julio.

Según la bailarina, Antonio Balmón, el alcalde de Cornellà de Llobregat, le habría pedido que adelantara el show para seguir el planning que le gustaría para el estadio, pero la intérprete de La Reina ha dicho que es imposible hacer el show días antes por la producción que conlleva todo el espectáculo.

"Nos ha explotado esta bomba por el simple hecho de que no quiere hacer ruido dos veces", añadió, visiblemente emocionada e insistiendo en que había sido un problema surgido esos días. "Lo entendemos y ya vengo de vuelta con esto, pero viendo que hay 20.000 personas que ya han comprado las entradas estaría bien que le diese una vuelta. Ver a los fans de Barcelona y que ahora estarán en casa conociendo esto...", señaló la artista.

El Ayuntamiento de Cornellà contradice a Lola Índigo

Este martes, 22 de abril, el Ayuntamiento de Cornellà ha decidido contestar a Lola Índigo tras sus afirmaciones y, a través de un comunicado, la localidad catalana ha desmentido el discurso de la interprete de 1000 COSAS: "El consistorio lamenta profundamente estas palabras, ya que no obedecen a los hechos reales que se han producido".

El Ayuntamiento de Cornellá ha dado así su versión de los hechos, incidiendo en que este problema no es surgido los últimos días, sino que se conocía desde el principio: "En diciembre de 2024, la empresa promotora planteó la posibilidad de organizar un concierto de Lola Índigo en el estadio del RCD Espanyol. Desde el primer momento, el Ayuntamiento comunicó que la fecha propuesta del 12 de julio no era viable, por razones vinculadas al calendario de eventos culturales, sociales y urbanos de la ciudad, además de para respetar el compromiso con los vecinos del barrio y el acuerdo establecido con el propietario del estadio".

El comunicado continúa explicando que se mantiene un acuerdo por el que, después de los eventos deportivos, solo habrá un evento de otra índole al mes en el estadio, y pone el foco en el primer concierto cerrado: "Para el mes de julio ya estaba previsto y autorizado el concierto de Robbie Williams el día 5. En consecuencia, no es posible autorizar ningún otro espectáculo similar durante este periodo".

El Ayuntamiento asegura que intentaron negociar otra fecha con Lola Índigo: "Como alternativa, en febrero se le ofreció a la promotora y al equipo de la cantante la posibilidad de celebrar el concierto en el mes de junio. Esta propuesta no fue aceptada y, por tanto, desde hace meses se sabía que no sería posible llevar a término el concierto del mes de julio". A este respecto, como dijo en El Hormiguero, la bailarina dejó claro que era imposible por la producción que conlleva el show.

El comunicado añade declaraciones del propio alcalde, Antonio Balmón: "No creo que los ciudadanos del barrio alrededor del campo del RCD Espanyol tengan menos derechos que los que viven en el entorno del Bernabéu. Tenemos un compromiso con la ciudadanía y un acuerdo con el RCD Espanyol. No es lícito que ahora se quiera presionar al Ayuntamiento sobre una situación que ya se conocía desde hace meses, tanto por la parte de la empresa promotora como por el entorno de la cantante".

En cuanto al problema que expuso Lola Índigo en el programa de Pablo Motos con que se habían vendido ya 20.000 entradas, el Ayuntamiento de Cornellà ha sido contundente con su respuesta y se ha quitado cualquier responsabilidad, pues "lamenta que se haya mantenido la venta de entradas pese a no contar con ninguna autorización municipal desde el inicio". Asimismo señala que pese a saber esto, el equipo de la artista no ha dado una alternativa de fecha ni a sus propios fans.

Un primer comunicado en diciembre que puso en duda la fecha del concierto

Ante toda esta polémica cabe resaltar que el RCD Espanyol ya hizo un comunicado cuando Lola Índigo anunció su concierto del 12 de julio en el estadio y, por ende, puso a la venta las entradas. "A fecha de hoy, no se dispone de las autorizaciones correspondientes para confirmar este concierto en esta fecha concreta del 12 de julio de 2025", expresó el club el 8 de diciembre de 2024.

"Desde el RCD Espanyol seguimos haciendo las gestiones pertinentes con los implicados para la buena organización de los conciertos en el RCDE Stadium", terminaba el anuncio, sin expresar que remarían a favor para que se pudiese celebrar el show de la de Granada.

Posibles acciones legales contra Lola Índigo

En el último comunicado del Ayuntamiento de Cornellà se insiste en el desprestigio tras las declaraciones de la artista en El Hormiguero: "Las declaraciones realizadas son inciertas, injustificadas y fuera de lugar, y por este motivo se contempla emprender acciones legales".

Finalmente, termina asegurando que la "situación se podría haber evitado desde el comienzo de la venta de entradas", y lamenta las consecuencias.

La primera reacción de Lola Índigo al comunicado de Cornellà

Horas después del mensaje oficial del Ayuntamiento de Cornellà, Lola Índigo ha contestado a todo lo expuesto a través de un post en la red social X. "En todo momento hablé de manera respetuosa y con el único objetivo de poder ser yo esta vez quien comunique la situación a los fans y no más terceros", ha justificado la intérprete de El tonto sobre sus palabras en El Hormiguero. Asimismo, la cantante ha mostrado su desgaste por la situación: "Todo esto está siendo triste y agotador para todas las personas que tienen su trabajo en este show y sobre todo para los fans".

Así, ha pasado a contradecir el comunicado del Ayuntamiento de Cornellà en lo que respecta a que, desde un principio, tenían planteado hacer solo un concierto por mes, pasando por alto que, cuando la artista anunció el show, el Espanyol puso en duda la fecha del 12 de julio. "A principios de octubre de 2024 cuando cerramos la fecha en este estadio el "ruido" o más bien los conciertos al aire libre no eran todavía un problema", defiende la cantante de Mujer bruja.

Por último, Lola Índigo ha querido mostrarse esperanzadora: "Encontraremos una solución para que podáis tener la fiesta de fin de gira que os merecéis. Gracias a todos por confiar en mí".

Las posibles soluciones ante el problema del concierto de Lola Índigo en Barcelona

Aunque la de Granada no quiso aceptar en el programa de Pablo Motos que el show no se podrá realizar finalmente en la fecha señalada, el comunicado del Ayuntamiento de Cornellà deja claro que el show no "está autorizado". Con las últimas palabras de Lola Índigo, parece que la solución más viable será cambiar la fecha del espectáculo, con todo lo que ello conlleva para los fans y su equipo.

En varias ocasiones Lola Índigo ha ensalzado la suerte que tuvo al poder cambiar el concierto del Bernabéu al Metropolitano manteniendo el día (14 de junio), pero con el concierto de Barcelona el problema es precisamente la fecha. Otra opción sería que, siguiendo la misma estrategia, la bailarina buscara cambiar el espectáculo a otro estadio de la zona, como el Camp Nou o el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Lo que más parece preocupar a la intérprete de Ya no quiero na' son las 20.000 entradas vendidas. Si continuara con el protocolo establecido para el cambio de concierto en Nadrid (primero en el Bernabéu y luego en el Metropolitano), todas esas personas podrían mantener su entrada con posibilidad de devolución.

En total, la gira La bruja, la niña y el dragón está formada por tres conciertos en estadios: en el Riyadh Air Metropolitano el 14 de junio, el La Cartuja de Sevilla el 21 de junio y el RCDE Stadium de Barcelona el 12 de julio, ahora en duda. Y de tres fechas la cantante se ha enfrentado a problemas con dos. ¿Será esta una señal para que los shows vuelvan a hacerse en recintos por toda España y se dejen a un lado los estadios?