Qué pasa con las entradas de Lola Índigo en Barcelona tras la cancelación del concierto de Cornellà

Lola Índigo y su equipo se han visto obligados a cancelar su concierto en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat tras el comunicado del Ayuntamiento de Cornellà. "En diciembre de 2024, la empresa promotora planteó la posibilidad de organizar un concierto de Lola Índigo en el estadio del RCD Espanyol. Desde el primer momento, el Ayuntamiento comunicó que la fecha propuesta del 12 de julio no era viable, por razones vinculadas al calendario de eventos culturales, sociales y urbanos de la ciudad, además de para respetar el compromiso con los vecinos del barrio", ha remarcado la entidad.

Por su parte, el equipo de Lola Índigo ha respondido "con gran perplejidad" a estas palabras. "Queremos remarcar que no se ajusta a la realidad la afirmación de que éramos conscientes desde el primer momento de la no viabilidad del concierto. Tampoco es cierto que se nos comunicara que existía un acuerdo con el RCD Espanyol por el que únicamente se permitía programar un acontecimiento no deportivo al mes en el estadio y resulta evidente que si hubiéramos conocido esta información no habríamos anunciado y puesto a la venta las entradas del concierto en la fecha señalada", han escrito desde GTS Management.

Qué pasa ahora con las entradas vendidas

En el comunicado de GTS Management donde se confirma la cancelación del concierto, la oficina de representación también ha explicado qué ocurre con las 20.000 entradas que ya se vendieron para el concierto de Barcelona, tal y como desveló Lola Índigo en El Hormiguero. "Con respecto a las entradas adquiridas, la devolución de los importes de las mismas se llevará a cabo en los próximos días, incluyendo los gastos de gestión, al mismo medio de pago con el que se compraron las entradas", ha informado.

"Tanto la artista como todo su equipo lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación sobrevenida y completamente ajena a nuestra voluntad haya podido causar. Confiamos en poder devolver el cariño recibido por todos los fans barceloneses muy pronto", ha añadido la empresa.

Por su parte, Lola Índigo ha querido reflexionar sobre lo ocurrido. "Nos ha explotado esta bomba por el simple hecho de que no quiere hacer ruido dos veces", dijo la artista durante su entrevista con Pablo Motos, aludiendo a que el 5 de julio ya está programado el concierto de Robbie Williams en el recinto y el Ayuntamiento de Cornellà quiere respetar un calendario de un concierto mensual en el estadio del Espanyol. "Todos tenemos derecho a la alegría y la celebración, el hoy por ti, mañana por mí, porque nunca suena a gusto de todos, pero a este paso todos nos quedaremos sin nuestro ruido favorito", ha añadido tras la cancelación.