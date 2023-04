Lola Índigo comparte la primera entrega de su serie 'El Dragón'

El 14 de abril se estrena El Dragón, el tercer disco de Lola Indigo que cierra la trilogía musical que arrancó con Akelarre y continuó con La Niña.

La cuenta atrás está en marcha, pero la cantante de la localidad granadina de Huétor Tájar no quiere que sea una cuenta atrás sin más. Para hacerla más llevadera ha estrenado una serie de 11 episodios en sus redes sociales. Cada día un adelanto, desde el sábado 1 de abril hasta el martes 11.

El primer capítulo ya está fuera y es el título de la primera canción del tracklist del disco: AN1MAL, uno de los singles adelantados de este álbum. Viene acompañada de un vídeo en el que Lola Índigo se desdobla para moverse al ritmo de la música.

AN1MAL fue el segundo adelanto de El Dragón. Lola Índigo estrenó la canción en junio de 2022, incluido el videoclip, que no tiene nada que ver con el nuevo vídeo.

Las otras canciones ya publicadas del disco son Corazones rotos con Luis Fonsi, Discoteka con María Becerra, La Santa y Las solteras.

La letra de 'AN1MAL', de Lola Índigo

Na-na-na-na, na, na

Na-na-na-na, na, na

Tú a mí me tienes mal

Me pones animal

Y ya no puedo con la curiosidad

De que me toques con la luz apagá

Tú a mí me tienes mal

Me pones animal

Y ya no puedo con la curiosidad

De que me toques con la luz apagá

Que se vaya to-to-to' el mundo

Que quedemos tú y yo hasta el punto

Que no quiero que nadie sepa

Pero saca el arma secreta

Más, más, más, más lento

To-to-todo el tiempo

Y si tu amiga es celosa, Lola, lo lamento

Tú a mí me tienes mal

Me pones animal

Y ya no puedo con la curiosidad

De que me toques con la luz apagá

Tú a mí me tienes mal

Me pones animal

Y ya no puedo con la curiosidad

De que me toques con la luz apagá

Na-na-na-na, na, na

Na-na-na-na, na, na

Na-na-na-na, na, na

De que me toques con la luz apagá (ey)

Sé que me llevas mirando, baby, toda la noche

La noche, eh, eh, eh

Te haces el loco, baby, como si tú no me conoce'

Conoce', eh, eh, eh

Sé que me llevas mirando, baby, toda la noche

La noche, eh, eh, eh

Te haces el loco, baby, como si tú no me conoce'

Conoce', eh, eh, eh

Tú a mi me tienes mal

Me pones animal

Y ya no puedo con la curiosidad

De que me toques con la luz apagá

Na-na-na-na, na, na

Na-na-na-na, na, na

Y ya no puedo con la curiosidad

De que me toques con la luz apagá

La historia personal detrás del disco 'El Dragón'

El Dragón es un disco muy especial para Lola Índigo. "Akelarre fue el presente mío en ese momento, de cómo yo estaba empezando en todo esto y tenía que definir cómo soy yo y como es mi sonido. La niña es como la nostalgia, tirando para los sonidos de los 2000 y hablando del instituto. Y el nuevo es como el futuro. Es mi trilogía personal", contó en una entrevista para Europa FM.

El significado del nombre del disco se lo contó a Pablo Motos en El Hormiguero. "El dragón, más que un dragón medieval o un dragón asiático, es como el futuro. Para mí simboliza el futuro en lo que me quiero convertir", aclaró la artista.

"El disco se llama El Dragón porque cuando estuve en China un amigo maravilloso, que fue el que me llevó a trabajar allí, me dijo 'el sueño de mi vida es tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que yo considero que es buena y que tiene talento. Y a mí eso se me quedó aquí", añadió señalándose la cabeza.

"Y como todos mis proyectos han girado en torno a darle oportunidades a mis colegas, me sentí dragón", concluyó la intérprete.