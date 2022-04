Lola Índigo: "En el amor soy una pardilla y me hace mucha gracia cómo lo cuento en 'ABC"

Te interesa Así suena 'Piketaison', el nuevo single futurista de Luna Ki y Lola Índigo

Lola Índigo está en plena promoción de Toy Story. Un nuevo temazo con el que nos sorprendió tras el lanzamiento de Las Solteras, donde ha pasado de unos ritmos urbanos a algo mucho más pop. "Me apetecía hacer algo más pop, más nostálgico, más de los 2000, más guitarrero... Y estoy muy feliz porque a la gente le ha gustado mucho", explica en su entrevista para Europa FM.

Toy Story no ha venido solo. Le acompaña ABC, la cara B del single que asegura que su lanzamiento ha sido completamente improvisado y que metió en el single a última hora. "Me encanta la letra, es una de las letras que más orgullosa estoy de haber escrito porque refleja mucho cómo soy yo. En el amor soy una pardilla y me hace mucha gracia esta canción y cómo lo cuenta".

'Toy Story', una divertida historia de ghosting

Mimi nos explica que tanto Toy Story como ABC reflejan, con mucho humor, cómo es ella en el amor. "La palabra fracasada es muy fuerte, pero he sido un poco chiste", bromea, y añade "he tenido historias muy bonitas pero escribo de las cachondas. Entonces que de repente te hagan ghosting y te llaman y te dicen de ver una peli que ya hemos visto todos..."

Sobre el sonido de este tema, Lola Índigo explica que en el estudio estuvo barajando varios sonidos con diferentes productores pero al final lo vio claro: "Le dije a Andy [productor de Toy Story] que estuve escuchando mucho a Doja Cat, el rollo así funky que también había hecho Bruno Mars. Y cogimos como referencia un tema de los dos para darle este rollo happy de Bruno y el más coqueto de Doja".

Pero aún tener sus inspiraciones, si hay algo que diferencia a Lola Índigo de otros artistas es la forma en la que cuenta las cosas, de una forma muy directa: "Me gusta ser muy literal y muy natural, también. Me gusta poner esa picardía como 'aguacate y cerveza en la dieta, mira el pantalón como me aprieta'. Porque soy muy así, siempre intento meter esa palabra que la diría yo, el sellito".

Lola Índigo: "Mi tercer álbum es el disco del futuro"

Cuando le preguntamos si Las Solteras y Toy Story formarán parte del tercer álbum en el que está trabajando, Mimi no quiere desvelarnos detalles. Lo que sí nos asegura es será "el disco del futuro". "Akelarre fue el presente mío en ese momento, de cómo yo estaba empezando en todo esto y tenía que definir cómo soy yo y como es mi sonido. La niña es como la nostalgia, tirando para los sonidos de los 2000 y hablando del instituto. Y el nuevo es como el futuro, es mi trilogía personal".

El concierto 'La Niña XXL', la fiesta de fin de curso para 'La Niña'

Antes de centrar toda su atención en el próximo álbum, Lola Índigo va a despedir la era de La Niña como se merece: con su concierto La Niña XXL el 15 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Un concierto único que está preparando con mucho cariño y en el que habrá un montón de artistas invitados: "Es la fiesta de graduación de La Niña. Y como en todas las buenas fiestas van a haber muchos amigos. De todos los artistas con los que he colaborado soy muy amiga pero hay algunos que son imprescindibles y van a estar y alguna sorpresita que no puedo avanzar. Pero va a estar muy guapo".

Un documental más allá de la música

En mayo Lola Índigo lanzará un documental en el que podremos conocer algo más a Mimi más allá de su música: "En este documental cuento cosas que simplemente nunca me las han preguntado ni nadie ha ahondado por ahí".

La artista asegura que no se trata de un proyecto para promocionar su música, sino algo que trata otros temas, entre ellos "crecer y cumplir sueños". "Cualquier persona que esté en un momento delicado en su vida y tenga algún problema de los que cuento en el docu, puede sentirse identificada", añade.