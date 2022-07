Lola Índigo, Saiko y Alejo se unen en 'Humedad RMX'

Lola Índigo se ha unido junto a los artistas emergentes Alejo y Saiko en Humedad RMX, uno de los próximos éxitos de este verano que no dejará de sonar en las discotecas.

La canción original es de Saiko, un artista urbano español que comenzó como solista en el año 2020 con temas como Colombiana, Tropically o Te quiero fuera en el año.

Alejo es otra de las voces que se unen a este remix, otro artista urbano emergente del panorama musical español, intérprete de Pantysito y Full Discoteka.

Los tres artistas han unido fuerzas en Humedad RMX, que curiosamente es la canción más escuchada por Lola Índigo durante el año 2021, así lo hizo saber por Instagram un día antes del estreno del remix.

Un videoclip lleno de agua, perfecto para humedecer el ambiente al ritmo de un beat y una letra que no pueden ser más pegadizos.

Lola, Saiko y Alejo forman el tridente urbano con todos los requisitos para estar en el número uno de los hits fiesteros de este verano.

Puedes ver el videoclip de Humedad RMX aquí. ¿Preparado para mojarte al ritmo de la música?

Letra Humedad RMX

Este es el remix, yeh

Oye, dime, Saiko

Came on the beat

Lola Índigo

Yeh-eh, eh-eh

Yo sé que lo nuestro fue real, aunque nunca ideal

Pero todo cambiaba cuando te ponía a sudar

Si tuve error dime cuál (Cuál)

Pa’ arreglarlo y verte una vez má’, que

No te imagina’ cuánto me hace falta

Mis uña’ de gel sobre tu espalda

Ih-eh, no sé qué me da, que

Pienso que hay humedad

No-No-No-No te imagina’ cuánto me hace falta (Eh)

Tus uña’ de gel sobre mi espalda (Eh)

Ih-eh (Ih-eh), no sé qué me da, que

Pienso que hay humedad

La humedad se siente ya desde antes de tocarno’

Tú eres mía y desde el día que yo te vi, ey

Baby, la pose es fácil

‘Táte tranquilo que nadie sabe que está’ aquí

Dime si es un secreto, lo hago discreto

Coge el Bima

Vamo’ pa’l hotel, te lleno el jacuzzi, -uzzi

Me pongo encima, take it easy (Tra)

Sabe’ bien rezarle a mi pussy, -ussy

Modo avión porque estamo’ busy

Tú no te imagina’ cuánto me hace falta (Uh, no)

Tus uña’ de gel sobre mi espalda

Uh-yeh, no sé qué me da, que (Eh, eh)

Pienso que hay humedad

No-No-No-No te imagina’ cuánto me hace falta

Tus uña’ de gel sobre mi espalda

Ih-eh (Ih-eh), no sé qué me da (Yeh, yeh), que

Pienso que hay humedad

Ojito’ achina’o, pero no viene de Tokyo

Le dije: “I wanna fuck you” y me llevó pa’l dormitorio

Esa noche a su ex le hicimo’ velorio

Esa noche que tú y yo hicimo’ de to’

Te empecé quitando el top (Top), ninguno tenía stop (Yeh-eh)

Le dije un par de cosa’ bonita’ y ella se rio

Lo que hacemo’ pa’ la gente es un misterio (Oh, yeh)

Solo lo saben las parede’ del Airbnb, tú y yo

La humedad se siente ya de antes de tocarnos

Tú eres mía y desde el día que yo te vi

No te imagina’ cuánto me hace falta

Mis uña’ de gel sobre tu espalda

Ih-eh, no sé qué me da, que

Pienso que hay humedad

No soy bueno en la lealtad (Lealtad), pero a ti te soy leal (Soy leal)

Dame la oportunidad de tu cuerpo manejar

Traje blanco, en la cama hacemo’ canto’

Vamo’ a explotar el dinero que ya salí del banco

Y me hace falta toda tu humedad

Graba to’ lo que hacemo’, ya yo no creo en la intimidad (Bebé)

Si por ley tú, yo y la cama una trinidad

La sábana fue que te delató que estaba’ mojá’

Por eso ahora te hago canto’

Es a ti a quien le digo todo lo que yo canto (Yeh)

Que te venga un milagro por eso ahora soy santo

Que tú a mí gusta’, yo no sé si a ti tanto

Me encantaría saber que a ti te encanto (Oh)

Tú no te imagina’ cuánto me hace falta

Tus uña’ de gel sobre mi espalda

Uh-yeh, no sé qué me da, que

Pienso que hay humedad (Eh)

No te imagina’ cuánto me hace falta (Falta)

Tus uña’ de gel sobre tu espalda

Ih-eh (Yeah), no sé qué me da, que

Pienso que hay humedad (Uh-uh)

Cuánto me hace falta

En esta nos fuimo’ lejo’, ey

Este es Saiko con Alejo

Eh

Yeh, yeh-eh-eh-eh

Oye, dime, Saiko

El favorito de la’ nena’

Jeje

Yeh, Came Beats, yeh

Yo sé que lo nuestro fue real

Yeh, yeah-yeah

La mano de oro

Yeh, yeh-eh-eh