CAUSA SENSACIÓN EN EUROVISIÓN

Tras ganar con aquella emocionante, ya histórica, interpretación de Euphoria en el Festival de Eurovisión 2012, la artista sueca Loreen, de ascendencia bereber, ha vuelto un año después a la ceremonia de los premios para presentar este nuevo single titulado We got the power, con el que protagonizó la mejor interpretación de la noche.