Salvador Sobral: en qué año ganó Eurovisión, su trasplante de corazón, su mujer y su hija

Salvador Vilar Sobral (Lisboa, 1989) es uno de los cantantes portuguesas más conocidos fuera de su propio país.

Sus inicios en la música son bastante peculiares y están muy ligados a nuestro país. Descubrió su vocación durante un Erasmus en España (Palma de Mallorca), donde se ganó las primeras pagas cantando en bares de jazz y al regresar a Portugal dejó sus estudios de Psicología y en 2010 se trasladó a Barcelona para estudiar en una escuela de música.

En 2016, volvió a Lisboa y publicó su primer disco en solitario, Excuse me, junto al pianista Júlio Resende.

Su récord histórico en Eurovisión 2017

Un año más tarde participó en el concurso Festival RTP da Canção, el certamen de preselección eurovisiva, con Amar pelos dois, una balada escrita por su hermana Luísa Sobral. Fue la primera piedra en el camino de su éxito, ya que ganó y fue escogido el representante de Portugal en Eurovisión 2017.

El cantante de 34 años sufría de un delicado estado de salud debido a problemas cardíacos, lo que complicó sus primeros ensayos y tuvo que ser su hermana la que lo sustituyó al principio. Reunió fuerzas para imponerse en la gran final en Kiev y ganar Eurovisión con 758 puntos, siendo este el artista que más puntos ha conseguido en la historia del certamen. Le sigue Ucrania en 2022 con 631 puntos.

No partía como favorito, pero tanto el jurado -382 puntos- como la audiencia -376 puntos- estuvieron de acuerdo con que la balada sobre desamor se merecía ganar. A día de hoy, Sobral ha sido el único artista que ha llevado el micrófono de cristal a Portugal desde que comenzó a participar en 1964.

La enfermedad cardíaca que sufrió

En 2012, a Salvador le detectaron que tenía el ventrículo derecho dilatado. "Es una enfermedad con la que puedes vivir si tu situación no se complica, pero mi situación se complicó y empezó a afectar al ventrículo izquierdo, que es el más vital. Me dijeron que tenía que pararlo todo y vivir en el hospital", dijo en TV3 a finales de 2022.

Su médico le dijo que necesitaba un trasplante de corazón. Continuaba en la lista de espera para recibir su trasplante en 2017, cuando estaba preparando su candidatura para representar a Portugal en Eurovisión, por lo que tuvo que hacer una excepción para viajar a Ucrania, donde se celebraba el certamen ese año: "Cuando estás en esta situación no puedes irte de tu país, porque el corazón puede llegar en cualquier momento".

Finalmente, el ansiado corazón llegó en diciembre de ese mismo año. "Un trasplante es muy delicado y es el último recurso, pero para mí ha sido increíble. Antes no podía ni subir unas escaleras, ni lavarme los dientes ni cortar el pan. Me cansaba por todo y solo tenía 27 años".

"Es muy curioso porque, con este corazón, todavía me cuesta sentir cuando estoy nervioso o vivo una situación que hace que el corazón se me acelere, como cuando estoy a punto de hacer el amor. Mi corazón todavía no está conectado del todo con mi sistema nervioso y siempre late normal", confesó el artista.

Su boda sorpresa con su pareja Jenna Thiam

Salvador Sobral está casado con la actriz francesa Jenna Thiam desde 2019. Comenzaron a salir en 2016 y tres años después se dieron el 'sí, quiero' en la Fábrica do Braço de Prata (Lisboa), un local donde se combinan actuaciones musicales, poesía y teatro, en presencia de unos pocos amigos.

Jenna Thiam

El cantante fue vestido con un traje oscuro y camisa blanca, sin corbata, mientras que su chica optó por un amplio vestido blanco y corona de flores. En un ambiente desenfado, ambos estallaron en carcajadas ante la intervención de quien ofició la ceremonia, que se realizó en portugués y francés, según la prensa lusa.

Jenna saltó a la fama en 2010 por su papel en la serie Clem y posteriormente la hemos visto en proyectos como las películas Salaud se te ama, Vida salvaje o El Indomptée, aunque sin duda todos la recuerdan por interpretar a Léna en la serie televisiva Las Revenants.

Su hija de casi dos años Aïda

Salvador Sobral y Jenna Thiam tuvieron una hija en octubre de 2022 llamada Aïda, que casi tiene dos años. El cantante es bastante discreto y en sus redes sociales a penas hay contenido al respecto, mientras que en las entrevistas sí se pronunciado bastante sobre ella.

"Mi sueño siempre ha sido tener una hija, pero con todo lo que he pasado me parecía imposible. Entonces me enamoré perdidamente de una parisina que también quería niños y ahora viene Aïda", llegó a reconocer un mes antes del nacimiento de su primogénita.

El portugués recibió la noticia con entusiasmo y hasta le inspiró para escribir la canción Canção para Aïda. De hecho, se podría decir que la música y su pequeña son lo único que le motivan, como reveló a varios medios. "Estar con mi hija o sobre el escenario son los dos únicos lugares donde me siento pleno. No hay preocupaciones, presiones de la industria, problemas de salud, nada", detallaba.

Pero no es tan sencillo como parece porque él vive en Lisboa y su mujer y su hija en París, lo que dificulta mucho pasar tiempo con ellas. Argumentaba hace pocos meses que "lo gestionaba como podía" y planteaba un debate al respecto porque no quería trasladarse a la capital francesa, siendo esta la única opción para vivir con su familia.

"París no es una ciudad que te abre los brazos. Ya te digo yo, es una ciudad que te da lucha. Pero también las cosas que me dan lucha me gustan y si hay que quedarse ahí, tendré que encontrar una solución para estar bien, en paz", reflexionaba.

Su opinión de 'Zorra', la canción de Nebulossa

Sobral se mueve como pez en el agua por los medios de comunicación españoles y no es extraño que lo veamos dando entrevistas. Hace pocos días, se pasó por RNE y escuchó por primera vez la canción Zorra , el tema de Nebulossa que representará a nuestro país en Eurovisión 2024.

Se trata de un sencillo reivindicativo y alegre, que ha generado cierta polémica porque hay sectores que consideran que la letra no es feminista. El portugués se sumó a esta ola, pero solo durante los primeros segundos de escucha: "¿¡Qué!? Madre de dios. Escuchando los primeros 20 segundos no me parece feminista, me parece lo contrario. Me asusta un poco con todo el movimiento que estamos viviendo, peor igual al final de la canción cambia todo y es una canción muy feminista".

No hay que alarmarse porque al final ha reconocido que es una buena candidatura y le augura un buen futuro en el certamen musical. "Es delicado, pero está bien, eso es Eurovisión, hablar así, los dobles sentidos, les gusta, ahí van a preguntar qué significa. Que hablen bien o mal, pero que hablen, eso a ella le va genial", destacó.

Salvador Sobral ha sabido capitalizar su paso por Eurovisión, ya que es uno de los artistas de jazz más conocidos del momento.