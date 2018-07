PUBLICA EL CORTO 'WE CAN TAKE THE LONG WAY'

Historia de amor para toda la vida en 'Love someone' de Jason Mraz

Jason Mraz ha estrenado el vídeo del primer single de su próximo disco Yes!. Love someone es el tema escogido y para el que ha recreado la historia de amor de una pareja desde su juventud hasta sus últimos años que forma parte del corto We Can Take The Long Way, donde se pueden escuchar varios temas del nuevo disco.

@europa_fm | Barcelona | Actualizado el 17/07/2018 a las 21:02 horas