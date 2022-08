Luis Fonsi sufrió una fuerte depresión que casi le obliga a abandonar la música

No hay duda de que Luis Fonsi es un artista muy exitoso con una larga carrera. Ha colaborado con multitud de artistas internacionales como Demi Lovato en Échame la culpa o Justin Bieber en el remix del tema más conocido del puertorriqueño, junto a Daddy Yankee Despacito. Sin embargo, Luis Fonsi estuvo a punto de dejar el mundo de la música hasta en dos ocasiones.

En una entrevista con Toñi Moreno, Fonsi contó que cuando tenía 11 años se tuvo que mudar de Puerto Rico a Estados Unidos, para él a esa edad el cambio de idioma fue muy fuerte. Así el cantante aseguró: "Fue un año fuerte, caí en depresión y dejé de cantar, no me sentía cómodo".

Dos años después y tras un proceso de adaptación, recuperó su pasión por la música.

Su segunda crisis llegó cuando estuvo en el conservatorio: "En el tercer año me costó mucho. Ya no me identificaba con mis compañeros, todo era música clásica, y ahí me empecé a desesperar". También añadía: " Pensé que deshacerme de la música era lo que necesitaba. Pero era un momento de rabia", según recoge la revista Hola.

Curiosamente, salió de esta segunda depresión gracias a la música: "La música encontró el momento de regresar a mi vida y la usé como escudo y arma para luchar conmigo mismo".

Ahora Fonsi es uno de los cantantes latinos más triunfadores y que mejor se ha sabido adaptar a las necesidades del panorama musical actual y el auge de nuevos géneros urbanos.