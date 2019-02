Lujuria, amor, frialdad y pasión en ‘Think About Us’, el nuevo vídeo de Little Mix con Ty Dolla $ign

ESTRENO MUSICAL

Little Mix recuperan una de las canciones de su último disco, LM5, Think About Us, para presentar una nueva versión junto a Ty Dolla $ign. El tema viene acompañado de un videoclip en el que las componentes de la banda representan diferentes sentidos: Leigh-Anne es la lujuria, Perrie el amor, Jade la frialdad y Jesy la pasión.