Macklemore & Ryan Lewis anuncian el lanzamiento de ‘This Unruly Mess I’ve Made’

Hace unos meses Macklemore & Ryan Lewis nos presentaban Downtown, su nuevo single. Y no ha sido hasta ahora que el dúo ha lanzado un trailer narrado por Macklemore que explica que su nuevo álbum llevará por nombre This Unruly Mess I’ve Made y se estrenará el 26 de febrero.

Tras el éxito de su predecesor The Heist, con hits como Can't hold us o Thrift Shop; tanto seguidores como críticos esperan ansiosos el regreso de este dúo del que además de Downtown, también hemos podido escuchar Growing up (Sloane's song) junto a Ed Sheeran o Kevin, donde colabora Leon Bridges.

Por otro lado, Macklemore & Ryan Lewis pasarán por nuestro país el 1 de abril de 2016 en Madrid dentro de su gira europea.