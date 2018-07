Madonna firma tres discos con Interscope y está nominada a los Globos de Oro

La Reina del Pop vuelve a poner en marcha su carrera musical con la firma de un contrato con Interscope, la discográfica de artistas como Lady Gaga o Eminem, con el que lanzará tres discos cobrando un millón de dólares por cada uno. Además, continuará con su vínculo con Live Nation, una de las principales promotoras de conciertos, con la que firmó un acuerdo por 100 millones de dólares en 2007 y que gestiona las giras y el merchandasing de la artista. Así que con esta explosiva combinación a Madonna le augura un futuro lleno de éxito, en la línea habitual de su carrera.

El próximo disco de la artista está previsto para marzo del 2012, cuyo nombre todavía se desconoce. Lo que si sabemos es que el primer single será Give me all your luvin', en el que colaboran M.I.A y Nicki Minaj. Aunque ya está filtrada en internet, la ambición rubia presentará esta canción oficialmente durante la final de la Super Bowl el próximo 5 de febrero, acompañada por el famoso Cirque Du Soleil en un show creado por Jamie King, coreógrafo que ha trabajado con grandes artistas como la propia Madonna o Britney Spears. El set list que completará la actuación de la diva será Ray of light, Vogue, Music y Holiday.

Por otro lado, Madonna ha estrenado recientemente su segunda película, W.E, en la que es directora y productora. Además, el tema Masterpiece incluído en la banda sonora de este film, está nominado a los Globos de Oro compitiendo con el Hello Hello de Elton John con Lady Gaga, incluído en la banda sonora de Gnomeo y Julieta o con la canción The Keeper de Chris Cornell para Machine Gun Preacher.