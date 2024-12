Así es Jorge González: su edad, su puesto en el Benidorm Fest y su divorcio tras tener dos hijos

A muchos les sonará Jorge González por distintos programas televisivos, como Operación Triunfo, La Voz, el Benidorm Fest…. Y es que es un rostro de la música nacional muy vinculado a los medios de comunicación.

Nacido en Madrid en 1988 en una familia gitana, antes de dedicarse a la música el cantante se labró la vida como vendedor ambulante, y así lo ha expresado él mismo ante los medios: "Me lo pasaba muy bien porque ahí se respira tanta alegría que lo recomiendo como terapia… Venden diez euros y se van felices a casa y a mí no me importaría volver al mercadillo si no fuera por la crueldad de la gente, que luego dice cosas tipo: 'Mira éste donde ha acabado'. Mientras no hagas daño a nadie, todo es digno".

Con tan solo 18 años saltó a la televisión a través de Operación Triunfo. Enseguida pudo firmar con un sello discográfico para lanzar su primer álbum, Dikélame. A este proyecto se le suman dos discos más: Vengo a enamorarte y Noches de eros, este último con Anabel Dueñas.

Su sueño como cantante le llevó a presentarse a La Voz en 2016, donde se convirtió en finalista. González continuó con su carrera en la pequeña pantalla y en 2020 participó en el programa Tu cara me suena.

Su sueño de ir a Eurovisión

A la par que todas estas apariciones televisivas, Jorge González siempre ha intentado representar a España en Eurovisión. Esta lucha empezó en 2009, cuando se presentó a Eurovisión 2009: El retorno, pero finalmente ganó Soraya Arnelas.

En 2014, González también participó en Mira quién va a Eurovisión, y finalmente en 2024 volvió a un primer plano al participar en el Benidorm Fest. Esta vez llegó hasta la final, pero finalmente venció Nebulossa, que representó a nuestro país con Zorra.

Siempre que tiene la oportunidad, Jorge alza la voz en contra de la discriminación del pueblo gitano, la cual ha vivido en sus propias carnes. Por ejemplo, el cantante denunció que no le habían alquilado un piso por ser gitano.

La relación de su vida

Jorge se enamoró de Arabia Fernández Heredia cuando era muy joven, conocida por aparecer en algún programa de televisión. De hecho, fue en la pequeña pantalla cuando el cantante dejó ver su hogar de cerca: de hecho, se presentaba como el patriarca de Los González, que vivían en Villarejo de Salvanés, un municipio ubicado al sureste de Madrid.

Su relación duró 13 años, pero en 2018 decidieron emprender caminos por separado. Aunque no hicieron ningún comunicado, dejaron de compartir fotos juntos en redes sociales, donde solían publicar posts disfrutando de su vida juntos.

Todo parecía pacífico hasta que cuatro años después de la ruptura Arabia se pronunció sobre el presunto motivo de la ruptura. "Ya salió del armario!! Empieza la guerra. 4 añitos llevo callada", escribía Arabia sobre una foto del artista, acusándolo de haberla traicionado durante su matrimonio con su orientación sexual y amenazando con destapar la verdadera historia de su relación.

Tras ese dardo acusatorio, fruto de la rabia, no hubo más movimientos por parte de Arabia, y Jorge no se pronunció, pero comenzaron los rumores sobre ello.

Sus dos hijos

Pese al fin de su matrimonio, siempre le unirá a Arabia sus dos hijos, frutos de su relación: Aday, de 14 años, y Nayra, de 9. Se considera un padre entregado y les encanta ser protector con ellos. De hecho, él mismo ha expresado su rol como padre: "Mi familia me comenta que los estoy malcriando por protegerles tanto, pero es que es mi forma de ser".