Madonna y Tokischa estrenan el sensual videoclip de 'Hung Up Remix'

Se ha hecho esperar bastante, pero Madonna y Tokischa ya han estrenado lo que todos sus fans llevaban días pidiendo: el videoclip de su primera colaboración Hung Up Remix.

Las dos divas han mostrado una faceta muy moderna, fiestera, pero sobre todo muy sensual y atrevida. Esto es algo que la artista dominicana ya nos había enseñado, pero Madonna ha dejado a todos con la boca abierta por su facilidad de adaptarse a la vida nocturna latina.

Las artistas habían retrasado el estreno del video

Tokischa, que colabora con la reina del pop en el remix de este éxito de 2005, tenía marcado el rojo en su calendario el lunes 19 de septiembre como día de lanzamiento y, tras ver que el vídeo no llegaba, decidió mandarle un mensaje a Madonna a través de Twitter.

"¿Dónde está el vídeo?", le preguntó a Madonna, que calmó sus nervios respondiéndole de la forma más sexy posible. "Llega mañana, Mami... Estamos buscando más planos de tu culo".

La historia del famoso sample de Madonna y ABBA

Madonna quería crear un tema que sonase como una mezcla entre la música de ABBA y los sonidos de Dancetería, un famoso e histórico club neoyorkino que frecuentaba la cantante.

Utilizar la base de Gimme, Gimme, Gimme! le pareció una buena idea para la primera pieza de este gran puzle, pero no podía recurrir a la canción sin el permiso de los miembros de la banda sueca, a los que pertenecían sus derechos.

Para convencerlos, Madonna envió un mensajero a Estocolmo con una misión única: llevar a Benny Andersson y Björn Ulvaeus una carta mostrando su total admiración e implorando que le permitiesen usar la base del citado tema. No aceptaron a la primera. De hecho, solo una vez antes habían dado su visto bueno para algo similar. Fue a The Fugees, que utilizó The Name of the Game para su sencillo Rumble in the Jungle.

"Ellos nunca dejan que nadie utilice su música. Gracias a Dios que no dijeron que no. Tuvieron que pensarlo, no dijeron que sí inmediatamente", aseguró Madonna en una entrevista con la BBC.

Así, ahora todo el mundo puede disfrutar de un temazo que combina el arte de ABBA, Madonna y Tokischa. Pura energía.