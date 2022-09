La historia detrás del éxito dance 'Hung Up' de Madonna: de un sample de ABBA al remix con Tokischa

TIME GOES BY... SO SLOWLY

Corría el año 2004 cuando Madonna buscaba inspiración para un nuevo disco. Después de la publicación de su noveno álbum, American Life, la artista necesitaba sonidos nuevos. 20 años antes la habían bautizado como princesa del pop gracias a pelotazos tan icónicos como Like A Virgin, Vogue o Material Girl y la expectación por escuchar sus novedades musicales era importante.

Así, Madonna fichó en su equipo a Patrick Leonard, Mirwais Ahmadzäi y Stuart Price, a los que hizo un encargo un tanto particular. Les pidió que compusiesen canciones de género disco que sonasen como "si los de ABBA estuvieran drogados".

La cantante se sumergió entonces en las profundidades de la música disco de los 70. Entre sus referencias estaban Giorgio Moroder —productor de Donna Summer— o la banda sonora de la película Fiebre del sábado noche.

Madonna tuvo que pedir permiso a ABBA, que tardó en decir que sí

Madonna quería crear un tema que sonase como una mezcla entre la música de ABBA y los sonidos de Dancetería, un famoso e histórico club neoyorkino que frecuentaba la cantante.

Utilizar la base de Gime, Gime, Gime! le pareció una buena idea para la primera pieza de este gran puzle, pero no podía recurrir a la canción sin el permiso de los miembros de la banda sueca, a los que pertenecían sus derechos.

Para convencerlos, Madonna envió un mensajero a Estocolmo con una misión única: llevar a Benny Andersson y Björn Ulvaeus una carta mostrando su total admiración e implorando que le permitiesen usar la base del citado tema. No aceptaron a la primera. De hecho, solo una vez antes habían dado su visto bueno para algo similar. Fue a The Fugees, que utilizó The Name of the Game para su sencillo Rumble in the Jungle.

"Ellos nunca dejan que nadie utilice su música. Gracias a Dios que no dijeron que no. Tuvieron que pensarlo, no dijeron que sí inmediatamente", aseguró Madonna en una entrevista con la BBC.

Los artistas suecos aceptaron a cambio de recibir un buen porcentaje de las ganancias que obtuviese Madonna con su composición.

"Recibimos muchas propuestas de gente que quiere utilizar nuestras pistas pero normalmente decimos 'no'. Esta es la segunda vez que damos permiso. Dijimos que sí porque admiramos mucho a Madonna y siempre lo hemos hecho. Ella es valiente y ha estado en la industria musical más de 21 años", dijo Benny Andersson a The Daily Telegraph en 2005.

La canción se estrenó en 2005 convertido en un hitazo disco y un videoclip lleno de referencias a los 80: radiocasetes gigantescos, batallas de baile en las calles y el metro, una discoteca con palpitantes luces y Madonna coronada como la reina de la pista. Una tentación rubia a la que resulta imposible resistirse.

Se convirtió en un éxito en todo el mundo. Alcanzó el número uno en un total de 41 países.

'Hung Up on Tokischa', la renovación de un éxito

17 años después del estreno del tema original, Madonna vuelve a recuperar uno de sus grandes éxitos para darle un aire nuevo uniéndose a la dominicana Tokischa.

La nueva mezcla, una relectura latina con una letra más explícita, elimina toda la base disco y añade un ritmo más dembow sobre el que se escucha "el tiempo pasa lento y yo estoy rápida", la actualización del ya conocido "time goes by so slowly".

Hace ya meses que se cocinó esta colaboración. La presentaron el pasado junio en el Pride de Nueva York, donde se besaron en directo, y el videoclip —que se estrena este lunes 19 de septiembre— se grabó en las calles de la misma ciudad hace unas semanas.