'Hung Up Remix’, la colaboración de Madonna y Tokischa, ya tiene fecha de estreno

Madonna lleva 40 años en la industria musical y para celebrarlo ha publicado Finally Enough Love, un disco recopilatorio que reúne 50 números uno de la reina del pop de las últimas décadas.

Hung Up, uno de sus éxitos más abrumadores, se consagró como uno de los mejores temas disco de los años 2000. La crítica y el público alabaron la creación de Madonna, que había tenido que pedir permiso a Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, miembros de ABBA, para usar el fragmento de Gimme, Gime, Gimme! que sampleó para su Hung Up. No fue fácil convencerlos. Se mostraron muy reticentes a darle la licencia del mítico tema de los 70 pero lo consiguió. Lo mezcló con sus sonidos, escribió una letra sobre la fugacidad del tiempo y la importancia de disfrutarlo y... Éxito dance fabricado.

Ahora, 17 años después de su estreno, Madonna ha llamado a la puerta de Tokischa para un remix del emblemático tema. Estará disponible el próximo lunes 19 de septiembre y la expectación por escucharlo está por las nubes.

En el adelanto del videoclip se oye de fondo el ya conocido verso "time goes by, so slowly" después de que la reina del pop diga en español: "Tokischa, keloke, yo quiero culo nuevo".

Hace solo unos días las cámaras de los curiosos captaban a ambas artistas rodando el videoclip en las calles de Nueva York, que se convirtieron en un plató para la resurrección de uno de los grandes éxitos dance de los últimos 20 años. Todo apunta a que la mezcla incluirá sonidos urbanos y latinos, los que domina Tokischa.

Es innegable la complicidad y el buen rollo que hay entre las dos artistas, a las que se las ha visto pasear juntas de la mano y besarse en al menos dos ocasiones: en el Orgullo de Nueva York y en la New York Fashion Week.