La sensual respuesta de Madonna a Tokischa cuando le pregunta por el vídeo de 'Hung Up Remix'

Tokischa vive el estreno del videoclip de Hung Up on Tokischa como una fan más de Madonna.

La cantante dominicana, que colabora con la reina del pop en el remix de este éxito de 2005, tenía marcado el rojo en su calendario el lunes 19 de septiembre como día de lanzamiento y, tras ver que el vídeo no llegaba, decidió mandarle un mensaje a Madonna a través de Twitter.

"¿Dónde está el vídeo?", le preguntó a Madonna, que calmó sus nervios respondiéndole de la forma más sexy posible. "Llega mañana, Mami... Estamos buscando más planos de tu culo".

Madonna calentó un poco más el ambiente, que llevaba animado desde que el miércoles 14 de septiembre publicó en Twitter unos segundos del videoclip.

"Somos chicas malas", dice el comentario de Madonna, que en este vídeo sale agarrando el culo de Tokischa mientras le empuja la cabeza.

El remix de Hung Up se presenta como una relectura latina con una letra más explícita. La nueva canción elimina toda la base disco y añade un ritmo más dembow sobre el que se escucha "el tiempo pasa lento y yo estoy rápida", la actualización del ya conocido "time goes by so slowly".

La pareja de artistas presentó el remix en el pasado junio en el Pride de Nueva York, donde se besaron en directo. El 15 de septiembre se lanzó la canción y, si todo va bien, este martes 20 de septiembre saldrá el videoclip grabado hace unas semanas en las calles de Nueva York.