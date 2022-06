Madonna y Toskicha posan juntas en un estudio de grabación

Te interesa De Madonna a Selena Gomez: las fotos de los invitados famosos de la boda de Britney Spears y Sam Asghari

Madonna lo ha hecho público a través de la publicación de unas cuantas stories en su cuenta de Instagram. Ahora, queda por saber de qué se trata exactamente esta posible colaboración entre la reina del pop y Tokischa.

En una de las imágenes, aparecen ambas cantantes sacando la lengua frente a un micrófono. Madonna acompañó las instantáneas con la siguiente frase: "A Woman's work is never done", lo que significaría en español: "El trabajo de una mujer nunca termina", ¿a qué se estará refiriendo exactamente?

Por otra parte, Tokischa compartió la foto con Madonna en su cuenta de Twitter.

A la rapera ya le hemos visto compartir voces con J Balvin y Rosalía, pero el salto que daría con Madonna sería estratosférico. ¿Qué estarán tramando las cantantes? ¿Será alguna canción que traiga polémica? ¿Preparan un tema fusión de pop y rap?

De momento, nos toca esperar a ver qué están tramando, pero seguro que el resultado nos sorprenderá, de eso no hay dudas. Mientras tanto, podemos seguir especulando con la película de Madonna, que podría estar protagonizada por la actriz Julia Garner.