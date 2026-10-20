De 'Malamente' a 'Se nos rompió el amor': todas las actuaciones de Rosalía en los Latin Grammy

Rosalía promete ser una de las grandes protagonistas de los Latin Grammy 2026.

La artista opta a llevarse el gramófono en siete categorías gracias a su disco LUX, pero también se subirá al escenario de la gala que se celebra el 12 de noviembre en el Grand Garden Arena de Las Vegas.

Y es que la catalana es una de las artistas confirmadas para actuar en la 27ª edición de los Latin Grammy. Lo harán también Daddy Yankee, Silvana Estrada, Anitta, Manda Los Recoditos, Jorge Dresler, Kany García, Juanes, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Elena Rose y Xavi.

Pero no es la primera vez que Rosalía actúa en estos premios. De hecho, la intérprete de La Perla ha dejado actuaciones históricas en el escenario de los Latin Grammy, por lo que repasamos cada una de ellas:

'Se nos rompió el amor' en 2023

El 12 de noviembre Rosalía promete volver a hacer historia, pero todos tenemos en el recuerdo cuando en 2023 interpretó en los Latin Grammy Se nos rompió el amor de Manuel Alejandro en Sevilla.

Su actuación no tardó en viralizarse por cómo hizo suya la canción que en su día cantó Rocío Jurado, llevándose incluso el aplauso de su compositor, y porque la interpretó en una noche señalada. Ese día en Sevilla también estaba Rauw Alejandro, con quien acababa de romper su compromiso de boda después de tres años juntos, y quien se subió al escenario para cantar Se Fue de Laura Pausini,

'Hentai', 'La fama' y 'Despechá' en 2022

En 2022, la cantante participó en la cita de Las Vegas para interpretar un popurrí de Hentai, La fama y Despechá. Esa noche Rosalía no solo actuó, pues también se llevó cuatro Latin Grammy de sus siete nominaciones, incluido el premio a Álbum del Año por Motomami.

'A Palé' y 'Con Altura' en 2019

En 2019 Rosalía sorprendió en los Latin Grammy con A Palé, canción con la que mostró su lado experimental. También cantó Con Altura, que aportó a la performance el ritmo reguetonero que la había convertido en una estrella internacional aquel año. Y, además, se alzó en las cinco categorías a las que optaba.

'Malamente' en 2018

La primera vez que Rosalía actuó en los Latin Grammy fue en 2018 durante la 19ª edición de los premios. Tenía 25 años y estaba empezando a convertirse en una figura internacional gracias a El mal querer. Interpretó Malamente, la canción que cambiaría su carrera.

Esa noche ganó sus dos primeros Latin Grammy, ambos relacionados con la canción y su álbum El mal querer.