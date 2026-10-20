Rosalía actuará en los Latin Grammy 2026: todos los artistas de la gala

Rosalía canta Se nos fue el amor de Rocío Jurado en los Latin Grammy 2023 | Getty

La Academia Latina de la Grabación vuelve a subir a Rosalía al escenario. La cantante española, nominada en siete categorías en los Latin Grammy 2026, será una de las estrellas que actúen durante la cita del jueves 12 de noviembre.

La organización lo ha anunciado este martes al compartir en sus redes sociales la lista de cantantes que participan en la gala y entre los que se encuentran también Jorge Drexler, Mon Laferte o Rawayana.

Las otras actuaciones de Rosalía en los Latin Grammy

Rosalía vuelve a actuar en la ceremonia tras arrasar en 2023 al interpretar Se nos rompió el amor de Manuel Alejandro en Sevilla.

Su actuación no tardó en viralizarse por cómo hizo suya la canción que en su día cantó Rocío Jurado, llevándose incluso el aplauso de su compositor, y porque la interpretó en una noche señalada. Ese día en Sevilla también estaba Rauw Alejandro, con quien acababa de romper su compromiso de boda después de tres años juntos, y quien se subió al escenario para cantar Se Fue de Laura Pausini,

Esa actuación fue la tercera vez de Rosalía como estrella de los Latin Grammy. En 2022 la cantante participó en la cita de Las Vegas para interpretar un popurrí de Hentai, La fama y Despechá.

Antes de aquello, en 2019, Rosalía debutó en la gala interpretando A Palé y Con Altura.

Los artistas que actuarán en los Latin Grammy 2026

ROSALÍA

Daddy Yankee

Silvana Estrada

Anitta

Banda Los Recoditos

Jorge Drexler

Kany García

Juanes

Carín León

Mon Laferte

Vivir Quintana

Rawayana

Elena Rose

Xavi

Las nominaciones de Rosalía en los Latin Grammy 2026

Rosalía parte como favorita en los Latin Grammy 2026 con siete nominaciones, incluidas las categorías Canción del Año, Grabación del Año y Álbum del Año. Estos son los premios a los que opta:

Mejor canción en lengua portuguesa por Memória

Canción del Año por La Perla

Grabación del año por La Perla

Álbum del año por LUX

Mejor Álbum de Música Alternativa por LUX

Mejor vídeo musical versión corta por Sauvignon Blanc

Mejor canción pop por La Perla

A ella se unen otros artistas españoles que también acuden a la ceremonia como nominados como Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Bad Gyal, Leiva, Yerai Cortés o Belén Aguilera, entre otros.