Vuelve a ver a Rauw Alejandro versionando 'Se fue' de Laura Pausini en los Latin Grammy 2023

De una noche inolvidable como la del pasado 16 de noviembre en los Latin Grammy 2023 celebrados en Sevilla siempre se guardan imágenes que se graban en la memoria como momentos congelados.

Para quien tuvo el placer de presenciarlo y también para quien no, los momentos en los que Rosalía abrió una de las galas de la música más esperadas del año al ritmo de 'Se nos rompió el amor' (Rocío Jurado), y el otro en el que su exprometido, el cantante Rauw Alejandro, le hizo la réplica con la interpretación de Se fue, de Laura Pausini (ganadora del premio a Persona del Año esta edición), quedarán en nuestra mente por mucho tiempo.

La actuación del cantante llegó cuando la gala ya llevaba tiempo empezada, para versionar la famosa canción de la italiana, conocida por contar el final de una relación, aunque desde un punto de vista un tanto diferente al que elegió la motomami.

La letra de la canción podría evocar a lo ocurrido entre la intérprete española y al puertorriqueño, que después de proclamar su amor a los cuatro vientos en redes sociales, e incluso en un EP de tres canciones en el que hicieron público su compromiso, este verano pusieron fin a tres años de intensidad relación.

Rosalía cantó desde el empoderamiento —Jamás duró una flor dos primaveras, me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras—, mientras que Rauw lo hace desde la pena —Porque de pronto ya no me quería, Porque mi vida se quedó vacía, Nadie contesta mis preguntas, Porque nada me queda—.

A quién escribió su canción 'Se fue' Laura Pausini

Non c’è es, junto a La solitudine, una de las canciones del primer álbum de estudio homónimo de la italiana, Laura Pausini, que vio la luz en el año 1993. Grabada en español en 1994 para su primer álbum recopilatorio, Se fue es uno de los trabajos gracias a los que Pausini logró reconocimiento internacional, recordado como el punto de partida de su carrera profesional. Es hoy uno de los clásicos musicales de la cantante.

En 2022, la artista italiana confesó a Vanitatis que Marco, su primer novio, es el protagonista del tema La soledad, una canción en la que Pausini canta "el cuento verdadero" de su historia. Es fácil deducir que Se fue, perteneciente al mismo trabajo, es la continuación del dolor que relata en esa "soledad" hacia el mismo hombre.

"Después de tantos años le quiero agradecer haberme traicionado porque sin ese dolor quizá yo nunca habría tenido la posibilidad de viajar al mundo con mi música", contaba al citado medio. "Conocéis casi todo de mí a través de mis canciones porque no tengo grandes secretos, me gusta mucho hablar de mi vida", añadía.

En la pieza interpretada por el puertorriqueño Rauw Alejandro, descubrimos a una persona desesperada por recuperar un amor que se acerca a su fin, que se ha ido y que ella había dado por hecho. Algo parecido a levantarse un buen día y darte cuenta de que, de la noche a la mañana, la que era tu pareja no está enamorada de ti, esa persona por la que Laura, en primera persona, cuenta haber dado tanto y por la que daría incluso la vida.

El desgarre del amor, que te hace creer que nada tiene sentido después de él.

Letra de 'Se fue' de Laura Pausini

'Se fue' - Laura Pausini

Ya no responde ni al teléfono

Pende de un hilo la esperanza mía

Yo no creí jamás poder perder así la cabeza

Por él

Porque de pronto ya no me quería

Porque mi vida se quedó vacía

Nadie contesta mis preguntas

Porque nada me queda sin él

Se fue, se fue el perfume de sus cabellos

Se fue el murmullo de sus silencios

Se fue su sonrisa de fábula

Se fue la dulce miel que probé en sus labios

Se fue, me quedó solo su veneno (se fue)

Se fue, y mi amor se cubrió de hielo (se fue)

Se fue, y la vida con él se me fue (se fue)

Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas

Encadenada a noches de locura

Hasta a la cárcel, yo iría con él

Toda una vida no basta

Sin él

En mi verano, ya no sale el Sol

Con su tormenta, todo destruyó

Rompiendo en mil pedazos esos sueños

Que construimos ayer

Se fue, me quedó solo su veneno (se fue)

Se fue, y mi amor se cubrió de hielo (se fue)

Se fue, y la vida con él se me fue (se fue)

Se fue y la razón no la sé

Si existe Dios, debe acordarse de mí

Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras

Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré

Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas

En esta vida obscura, absurda, sin él

Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo

Si tiene límite el amor, lo pasaría por él

Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento

Y le amaré

Como le pude amar la vez primera

Que un beso suyo era una vida entera

Sintiendo cómo me pierdo por él

Se fue, se fue el perfume de sus cabellos (se fue)

Se fue el murmullo de sus silencios (se fue)

Se fue su sonrisa de fábula (se fue)

Se fue la dulce miel que probé en sus labios (se fue)

Se fue (me quedó solo su veneno), se fue

Se fue (y mi amor se cubrió de hielo), se fue

Se fue (y la vida con él), se me fue

Se fue y la razón no la sé (se fue)

(Se fue, me quedó solo su veneno, se fue)

Se fue (y mi amor se cubrió de hielo), se fue

(Se fue, y la vida con él se me fue) se fue

(Se fue y la razón no la sé)

(Se fue, se fue, me quedó solo su veneno)

Se fue (se fue, y mi amor se cubrió de hielo)

Se fue