Maneskin estrena 'The Loneliest', su balada más íntima

Maneskin acaba de publicar el tema The Loneliest , una canción diferente a lo que acostumbra el grupo puesto que es una balada, un estilo casi inexplorado hasta ahora por la formación italiana.

Desde que ganó el concurso de Eurovisión en el año 2021, Maneskin no ha parado de cosechar éxitos en todas partes del mundo. Por ello, no es extraño que la banda haya creado tanta expectación cuando anunciaron la publicación de un nuevo tema.

Pocas horas antes del lanzamiento oficial de The Loneliest, la banda sorprendió a sus fans interpretando el tema en directo durante su concierto en Londres.

The loneliest es un tema bastante diferente a lo que la banda tiene acostumbrado puesto que es una balada, un registro que Maneskin aún no había explorado a fondo.

La canción trata sobre dejar marchar a la persona que amas. Damiano David explicó que era un tema muy personal: "Estamos muy emocionados de que todos escuchéis por fin The Loneliest. Esta canción significa mucho para mí, es una canción personal, pero espero que todos puedan relacionarse con ella a su manera."

¿Sencillo de su próximo álbum?

En verano, Maneskin anticipó en NME que estaban en Los Ángeles trabajando en su tercer álbum: "Todavía no podemos nombrarlo, somos muy malos en eso".

Damiano David también reveló sobre el próximo álbum que sería a veces "Crítico (con la sociedad)" y "honesto de principio a fin".

La banda no ha confirmado aún que el sencillo The Loneliest vaya a pertenecer a su próximo álbum. Aún así, no sería extraño que este tema perteneciera a ese futuro tercer álbum.