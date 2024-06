Manuel Turizo le canta al desamor en su nueva balada 'Dios te cuide'

Manuel Turizo es uno de los artistas más prominentes de la música colombiana, que despegó definitivamente a nivel internacional con su éxito La bachata. Ahora, pocos meses después de colaborar con Lola Índigo en su tema 1000COSAS, ha lanzado una nueva canción.

Dios te cuide es una emotiva balada que funciona como el tema principal de su esperado cuarto álbum de estudio, 201. Aunque habrá que esperar a finales de este año para poder escucharlo completo, Manuel Turizo vuelve con esta canción donde le canta al amor. Dios te cuide es, en realidad, una declaración madura de resiliencia tras una ruptura.

El sencillo, producido por Rafa Rodríguez, refleja la capacidad de Manuel Turizo de adaptarse y evolucionar en estilos y emociones musicales, rechazando ser encasillado en un solo género.

Además, Dios te cuide viene acompañado de un videoclip introspectivo dirigido por Oleg Brovchenko, que ha capturado el sentimiento de soledad y pesadumbre provocado por el fin de una historia de amor. "Recuerdo cuando con mi mano sostenía tu mano / La misma mano en la que ahora traigo esta botella / Pa' que se me olvide por un rato que te extraño", canta durante la primera estrofa.

Letra de 'Dios te cuide', de Manuel Turizo

Recuerdo cuando con mi mano sostenía tu mano

La misma mano en la que ahora traigo esta botella

Pa' que se me olvide por un rato que te extraño

Aunque vuelva' cada noche como las estrellas

Tú dices que te duele mucho, pero yo sé que no

No sientes ni un diez por ciento de lo que sentí yo

No estoy buscando venganza, te guardo cero rencor

Te deseo lo mejor

------

Que Dios te cuide, bebé, y que te guarde

Y que se le olvide, bebé

Dónde putas fue que te guardó

Pa' que no me vuelvas a romper el corazón, woh-oh-oh-oh

Que Dios te cuide, bebé, y que te guarde

Y que se le olvide, bebé

Dónde putas fue que te guardó

Pa' que no me vuelvas a romper el corazón, woh-oh-oh-oh

------

De que no estés yo no me quejo

Eso de que me querías ya yo sé que es cuento viejo

Claro que quiero tenerte, pero bien lejo'

Sigue hablando, yo te dejo

Sigue hablando, yo te dejo, woh-oh-oh-oh

Es que eres tan importante para mí

Que tú ere' esa historia que no vuelvo a repetir

Te juro, no voy a olvidarte, voy a recordarte

Vas a quedarte en mi memoria como el peor error que cometí

------

Que Dios te cuide, bebé, y que te guarde

Y que se le olvide, bebé

Dónde putas fue que te guardó

Pa' que no me vuelvas a romper el corazón, woh-oh-oh-oh

Que Dios te cuide, bebé, y que te guarde

Y que se le olvide, bebé

Dónde putas fue que te guardó

Pa' que no me vuelvas a romper el corazón, woh-oh-oh-oh