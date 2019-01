Manuela Vellés: "Compartir tu música en un escenario es brutal, en ese momento eres feliz, todo cobra sentido"

'Subo Bajo' es el primer disco de Manuela Vellés. La actriz se mete de lleno en el mundo de la música y presenta en forma de álbum algunas de las canciones que ha estado componiendo durante los últimos años, esas letras personales que tenía miedo a mostrar.

"Cantar me ha gustado desde pequeñita. Me aprendía las canciones de las películas de Disney, me encantaba interpretarlas en el balcón de mi casa", cuenta la actriz. "A los 12 años recuerdo ver Titanic y llorar muchísimo con Celine Dion. Luego vino la guitarra, fui a clases...", cuenta.

Manuela Vellés no lo sabía pero en ese momento nacía su faceta musical, dentro de ella comenzaba a gestarse esa pasión por la música que la ha llevado a presentar el proyecto más importante de su carrera: su disco. "Hay canciones que son más íntimas, reflexivas, y otras que son más animadas, para bailar, como 'La niña mala'", explica.

"'Subo Bajo' para mí son los altibajos que te da la vida, los extremos", cuenta. Por eso ha querido darle ese nombre, porque el 'Subo Bajo' es parte de ella.

La actriz confiesa que sigue mucho las carreras de otras actrices que también cantan, como Leonor Watling o Nawja Nimri, pero reconoce que en la música ha podido ser más libre a la hora de crear, porque cuando haces una serie o una película, tu misión es reflejar lo que el director quiere. "He podido ser yo misma, he producido yo el disco y he tomado todas las decisiones", cuenta.

Cuando le preguntamos si aceptaría un papel como el de Lady Gaga en 'Ha nacido una estrella', Manuela no duda. "Me encantaría hacer un musical, me encantaría, en cine o en teatro".

Manuela Vellés presentó su disco el pasado septiembre en la emblemática Sala Galileo, un escenario por el que han pasado muchos de sus referentes. "Los nervios de antes de salir al escenario son nervios de excitación, de ganas. Cómo viví la Galileo fue espectacular, no sé con qué se puede comparar. Ver a la gente de abajo cantando tus canciones, compartir algo tuyo tan personal es brutal, algo muy especial. En ese momento eres feliz, todo cobra sentido".