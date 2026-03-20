Masaka Kids Afrikana canta por primera vez en español en 'Baila Baila' y se convierten en símbolo de la felicidad

El colectivo es uno de los fenómenos más virales surgidos de África, conquistando a millones de seguidores en sus redes, principalmente en España y Latinoamérica. Con Baila Baila , Masaka Kids Afrikana no solo se acercan más a su público hispanohablante, sino que refuerzan su proyección internacional.

Masaka Kids Afrikana, uno de los proyectos más virales surgidos de África en el siglo XXI, lanza Baila Baila, su primera canción en español.

El grupo ugandés ha decidido cantar en español tras comprobar los millones de seguidores que siguen sus vídeos y su música en España y Latinoamérica.

El lanzamiento coincide además con el Día Internacional de la Felicidad, un día perfecto, pues a través de su música y sus vídeos, los niños de Masaka Kids Afrikana se han convertido en un símbolo de alegría para millones de personas en todo el mundo, recordando que la felicidad muchas veces nace de las cosas más sencillas.

El objetivo de Masaka Kids Afrikana

Masaka Kids Afrikana forma parte de una fundación que ofrece oportunidades a niños a través del arte, la música y el baile, reinvirtiendo todo lo que el grupo genera en el propio proyecto para seguir creando oportunidades y dando espacio a nuevas generaciones que se incorporan con el tiempo.

Se trata, por tanto, de un proyecto vivo que evoluciona a medida que algunos niños crecen y otros nuevos encuentran en él una oportunidad para desarrollarse.

Su proyección internacional

El lanzamiento coincide además con un momento importante, pues Masaka Kids Afrikana participará en la película española La familia Benetton 2, que se estrenará en cines el próximo 17 de abril en cines.

En diciembre del año pasado, el grupo también participó en los African Awards celebrados en Etiopía y ha participado en el rodaje de una nueva película que se estrenará en Asia el próximo mes de junio.

Ahora, con la llegada de Baila Baila, Masaka Kids Afrikana abre una nueva etapa en su expansión global y refuerza su conexión con el público de España y Latinoamérica.