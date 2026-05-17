Conciertos de San Isidro 2026 hoy domingo: artistas, horarios y recintos en Madrid

Xavibo en el Auditorio Roig Arena de Valencia en 2026 | Luis Carbonell / Redferns vía Getty Images

Este domingo, Madrid echa el cierre a las Fiestas de San Isidro 2026 con nuevas actividades, entre ellas seis conciertos gratuitos.

Para este último día, el programa cuenta con una gran diversidad musical: el cuplé de Olga María Ramos, la sesión de DJ de Flashback con Ochoymedio, el rock de La Paloma, la fusión de hip hop con pop de Xavibo y el flamenco de Las Migas y del dúo Montoya & Carmona.

Los espectáculos están repartidos entre tres lugares emblemáticos de la ciudad: el Parque de San Isidro, los Jardines de las Vistillas y la Plaza Mayor. "Allí se volverán a reunir familias, amigos y generaciones enteras de madrileños y visitantes, compartiendo esa manera tan madrileña de celebrar y vivir juntos", comenta José Luis Martínez‑Almeida, alcalde de Madrid.

Toma nota de los conciertos de San Isidro 2026 en Madrid para este domingo:

Jardines de las Vistillas

Olga María Ramos - 14:00

- 14:00 Flashback con Ochoymedio DJ Set - 20:30

Parque de San Isidro

La Paloma - Escenario Principal - 20:00

- Escenario Principal - 20:00 Xavibo - Escenario Principal - 21:30

Plaza Mayor