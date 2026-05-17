Conciertos de San Isidro 2026 hoy domingo: artistas, horarios y recintos en Madrid
Las Fiestas de San Isidro 2026 llegan a su fin este domingo 17 de mayo con más conciertos gratuitos. ¿Aún no has hecho planes para hoy? ¡Apunta!
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Este domingo, Madrid echa el cierre a las Fiestas de San Isidro 2026 con nuevas actividades, entre ellas seis conciertos gratuitos.
Para este último día, el programa cuenta con una gran diversidad musical: el cuplé de Olga María Ramos, la sesión de DJ de Flashback con Ochoymedio, el rock de La Paloma, la fusión de hip hop con pop de Xavibo y el flamenco de Las Migas y del dúo Montoya & Carmona.
Los espectáculos están repartidos entre tres lugares emblemáticos de la ciudad: el Parque de San Isidro, los Jardines de las Vistillas y la Plaza Mayor. "Allí se volverán a reunir familias, amigos y generaciones enteras de madrileños y visitantes, compartiendo esa manera tan madrileña de celebrar y vivir juntos", comenta José Luis Martínez‑Almeida, alcalde de Madrid.
Toma nota de los conciertos de San Isidro 2026 en Madrid para este domingo:
Jardines de las Vistillas
- Olga María Ramos - 14:00
- Flashback con Ochoymedio DJ Set - 20:30
Parque de San Isidro
- La Paloma - Escenario Principal - 20:00
- Xavibo - Escenario Principal - 21:30
Plaza Mayor
- Las Migas - 20:00
- Montoya & Carmona - 21:30