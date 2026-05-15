Vota en la encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al mejor pueblo de la semana
La Garriga, Armuña, Miajadas y Nava de Roa quieren entrar en la lista de los pueblos más molones de España pero solo uno puede hacerlo. ¿Cuál crees que se lo merece más? Vota en la encuesta de Cuerpos especiales y dinos qué embajador rural se debería llevar el kit del programa.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
¡Ahora te toca a ti!
Ha llegado el turno de votar en la encuesta semanal de Cuerpos especiales y elegir a la localidad que debe entrar en la lista de las más molonas de España.
En Pueblos especiales se busca hacer una ruta de viajes alternativa con las localidades que más han seducido a los oyentes. Esta vez compiten por hacerse un hueco en esta selección La Garriga, Armuña, Miajadas y Nava de Roa.
Solo puede ganar una de estas localidades y solo un embajador rural puede llevarse el kit del programa. ¿Cuál te convence más?
La Garriga, en Barcelona, quiere que su tranquilidad le haga ganar el título del más especial de la semana. Los cartas con las que juega Armuña, en Segovia, son su situación en plena campiña y sus casa maragatas con patio interior. Miajadas, en Cáceres, destaca por ser la capital europea del tomate. Y qué decir de Nava de Roa, en Burgos, con mucho vino, muchas bodegas y muchas viñas...
¡Ahora sí! ¡Es el momento de votar! La encuesta se abre ya mismo y puedes participar hasta el lunes 18 de mayo a las 7:00 horas. El ganador se conocerá a partir de las 9:00 después de haber escuchado al primer embajador rural de la siguiente semana.
Si tú también quieres presumir de pueblo, manda un mensaje al 619 441 746. En Cuerpos especiales te están esperando.
Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales
- 1
Miajadas (Cáceres)
Población - 9.396 habitantes | Reclamo - es conocido como la "Capital Europea del Tomate" | Otras cosas típicas - el monumento de un tomate gigante donde Cristiano Ronaldo se hizo una foto, la fuente con otro tomate, la iglesia del siglo XVI, la rotonda con una cigüeña y el ocio.
- 2
Nava de Roa (Burgos)
Población - 211 habitantes | Reclamo - mucho vino, muchas bodegas y muchas viñas | Otras cosas típicas - su ubicación en plena Ribera de Duero, la iglesia del siglo XVI y la escasa contaminación lumínica para disfrutar de la noche de las Perseidas.
- 3
Armuña (Segovia)
Población - 253 habitantes | Reclamo - su ubicación en la campiña segoviana | Otras cosas típicas - la quesería de Paula, las casas maragatas con patio central, los campos que rodean el pueblo y los motes de los vecinos.
- 4
La Garriga (Barcelona)
Población - 17.000 habitantes | Reclamo - la tranquilidad | Otras cosas típicas - los servicios para sus vecinos, la butifarra y la vida en familia.