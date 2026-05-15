Vota en la encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al mejor pueblo de la semana | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

¡Ahora te toca a ti!

Ha llegado el turno de votar en la encuesta semanal de Cuerpos especiales y elegir a la localidad que debe entrar en la lista de las más molonas de España.

En Pueblos especiales se busca hacer una ruta de viajes alternativa con las localidades que más han seducido a los oyentes. Esta vez compiten por hacerse un hueco en esta selección La Garriga, Armuña, Miajadas y Nava de Roa.

Solo puede ganar una de estas localidades y solo un embajador rural puede llevarse el kit del programa. ¿Cuál te convence más?

La Garriga, en Barcelona, quiere que su tranquilidad le haga ganar el título del más especial de la semana. Los cartas con las que juega Armuña, en Segovia, son su situación en plena campiña y sus casa maragatas con patio interior. Miajadas, en Cáceres, destaca por ser la capital europea del tomate. Y qué decir de Nava de Roa, en Burgos, con mucho vino, muchas bodegas y muchas viñas...

¡Ahora sí! ¡Es el momento de votar! La encuesta se abre ya mismo y puedes participar hasta el lunes 18 de mayo a las 7:00 horas. El ganador se conocerá a partir de las 9:00 después de haber escuchado al primer embajador rural de la siguiente semana.

Si tú también quieres presumir de pueblo, manda un mensaje al 619 441 746. En Cuerpos especiales te están esperando.