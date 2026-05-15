'Dai Dai', el himno a la multiculturalidad con el que Shakira y Burna Boy animarán el Mundial de fútbol

Shakira se convierte en protagonista del Mundial de fútbol 2026 con Dai Dai, el himno oficial de la FIFA que pondrá banda sonora a la competición más importante de fútbol, un tema de la colombiana junto a Burna Boi.

La artista hará historia actuando por primera vez en una actuación musical en el medio tiempo de un partido de fútbol, pero si en algo tiene experiencia la colombiana es en poner voz a canciones que nos hacen bailar y cantar a pleno pulmón en la Copa del Mundo, y Dai Dai sigue esta tradición desde su estreno este jueves 14 de mayo (viernes 15 de mayo en España).

En esta ocasión Shakira irrumpe en el campo de fútbol para cantar con poder y energía un estribillo de lo más pegadizo, perfecto para tararear en cada partido. Y el escenario para mandar esas vibras positivas que unen la música y el deporte es nada menos que el Maracaná Stadium en Río de Janeiro (Brasil), prácticamente el estadio más importante del mundo.

Los sonidos latinos y brasileños de Dai Dai lo acompañan el tema donde la multiculturalidad y la diferencia se unen a través del baile con Shakira como su líder. Bailarines luciendo camisetas de equipaciones distintas y con una gran sonrisa en sus rostros nos presentan una coreografía que promete hacerse viral este verano.

Dai Dai también será el himno oficial en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares al final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para proporcionar acceso a la educación de calidad, así como al deporte, a niños de todo el mundo.

Shakira se ha asociado con esta organización para proporcionar acceso a la educación a niños de comunidades de escasos recursos. De esta manera donará las regalías de Dai Dai al Fondo de Educación y dará un dólar por cada entrada vendida de la próxima etapa de Las Mujeres Ya No Lloran Tour al Fondo de Educación.

“La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas”

“La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas”, dijo Burna Boy durante la presentación de las canciones. “El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”, añadió

Ed Sheeran, compositor de 'Dai Dai'

Detrás de esta canción se encuentra Ed Sheeran como compositor. Así lo reveló el cantautor a través redes sociales, donde aprovechó para agradecerle a la colombiana esta colaboración: "Gracias por incluirme en escribir esto. Lo amo, y no puedo esperar a que empiece el Mundial".

No es la primera vez que Shakira y Ed Sheeran trabajan juntos. Mención especial merece cómo incluyó la colombiana al británico en el 25 aniversario de Pies Descalzos, concretamente al cantar la nueva versión de Hips Don't Lie. Además, recientemente el intérprete de Camera también compuso la canción Zoo, interpretada por Shakira para la película de animación Zootrópolis 2. En aquel tema el británico también fue productor, junto a Blake Slatkin.

La letra de Dai Dai, de Shakira y Burna Boy

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

[Shakira, Shakira & Burna Boy]

You knew from the day you were born

That here in this place you belong

You been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

[Burna Boy & Shakira]

Come follow your desire

Where there's a will, there's a way

You are the owner of that fire

No onе can take it away

Sweat and blood to write your story

That is how you pavеd the way

You're about to reach the glory

Only one step away

[Burna Boy & Shakira, Both]

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe, I believe

'Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

[Shakira & Burna Boy, Shakira]

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide' lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe'

[Verse 2: Shakira & Burna Boy]

Energy is contagious, you know

And it never fails no, no

No one's getting tired, I know

'Cause you got that fire, ayo

Dream a little higher, let's go, let's go, let's go

[Shakira]

Ayo

Ayo

[Burna Boy, Burna Boy & Shakira]

We've taken all that our hearts can hold

We can't hold on to the past no more (Mmm)

From the dirt and the tears, we make gold

We are more than flesh and bones

[Shakira & Burna Boy, Both]

All the highs and lows (Highs and lows)

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe (I believe)

'Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

[Burna Boy & Shakira, Shakira]

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide' lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe'

[Shakira & Burna Boy]

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands

[Shakira & Burna Boy]

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

[Shakira & Burna Boy, Both]

Knew from the day you were born

Here in this place, you belong

You've been this brave all along

What broke you once made you strong (Ow)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go