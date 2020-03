Meghan Trainor saca a su padre de la cárcel en el videoclip de 'Better'

La faceta más sensible y dura de Meghan Trainor ha salido a la luz con la publicación del videoclip de Better , en el que saca a su padre con problemas de la cárcel.

Meghan Trainor no para de sorprendernos con su último trabajo de estudio. Después de darnos a conocer su éxitos No y Me Too, la cantante regreso ahora con su tercer single Better.

Se trata de una canción muy distinta a las que hemos conocido hasta el momento de su disco Thank You, en la que conocemos a una Meghan Trainor mucho más sensible de lo que estamos acostumbrados.

En el vídeo, la cantante ayuda a su padre con problemas a salir de la cárcel, aunque después de eso su relación empeora mucho más, mostrando la cruda realidad de una persona 'problemática' que acaba de salir de prisión.