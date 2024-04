La mejor canción de Taylor Swift, según la revista Rolling Stone

Taylor Swift es la artista más reproducida en todo el mundo. Su gira The Eras Tour ha logrado vender todas las entradas en cuestión de minutos y su último disco The tortured poets department se ha convertido en el estreno más escuchado de la historia. ¡El fenómeno swiftie es imparable!

El éxito ha tardado en llegar y la de Pensilvania ha debido enfrentarse al intento de robo de los derechos de sus seis primeros discos, aunque finalmente ha sido capaz de obtener los permisos para regrabarlos.

Ante el evidente triunfo cultural de Swift, la revista Rolling Stone ha elaborado un ranking analizando TODA su discografía y han señalado cuál es la mejor canción de su catálogo. ¡Hacemos un repaso por el Top 5!

1. All too well (10 Minute Version)

La mejor canción de Taylor Swift es All too well, el single lanzado originalmente en 2012 dentro del disco Red. En 2021, la artista estrenó la regrabación del álbum, incluyendo una versión de 10 minutos del tema. "¿Qué clase de artista toma su propia obra maestra y la rompe por completo? Ella. Solo ella. Resultado: una obra maestra aún más audaz", dice la revista.

"Esa bufanda debería estar en el Salón de la Fama del Rock & Roll, aunque en cierto modo ya lo está. Puedes arrepentirte de la celebridad sobre la que supuestamente canta, pero en el mejor día de tu vida nunca inspirarás una canción tan buena como All Too Well", celebra Rolling Stone.

2. New Romantics

New Romantics se encuentra en el segundo puesto. La canción, lanzada en el disco 1989 en 2014 y posteriormente en 2023, habla de una ruptura y cómo ha llegado el momento de celebrar la soltería mientras nos centramos en nuestros amigos.

"Después de haber escrito este trabajo genial, superando incluso las esperanzas más descabelladas que cualquier fan podría haber soñado, lo dejó fuera del maldito álbum, algo muy nuevo y romántico", señala, en referencia a que solo se encuentra en la versión deluxe.

3. Mirrorball

Se suma al Top 3 Mirrorball, el single perteneciente a Folklore (2020). Por primera vez en su carrera, se atreve con un sonido alejado de lo comercial y se decanta por un estilo folk, aunque esta canción concreta habla de las múltiples inseguridades que sufre y lo mal que lo pasa cuando todo el mundo la mira.

Explica: "Este es el tipo de sensibilidad adolescente vulnerable que la hizo comenzar a escribir canciones en primer lugar (es decir, la mayor parte de su álbum debut). ¿Quién más tiene una mente como ella para escribir canciones así? Reina del concepto".

4. Delicate

Tras la oleada de odio que recibió, Taylor Swift resurgió de sus cenizas más fuerte y empoderada que nunca en Reputation (2017). El disco incluye la canción Delicate, un precioso poema de amor dedicado a Joe Alwyn donde reflexiona sobre los inicios de su relación.

Irónicamente, la intérprete de Tolerate it escribió aquí el primer episodio de amor a su ex, que se mantuvo en Lover, Folklore, Evermore y Midnights. TTPD rompe la tendencia y apuesta por un sonido más íntimo y desgarrador.

5. August

Folklore es el único disco que consigue que dos de sus canciones estén entre las cinco mejores. Cierra el Top 5 August, un tema que habla sobre una historia de amor de verano que no termina de cuajar porque su pretendiente está saliendo con otra persona.

"Ella lamenta una aventura de verano que se le escapó como una botella de vino, sobre guitarras de soft rock de los noventa, llenas de energía de Mazzy Star/Cranberries", aclara.