Los mejores momentos del concierto de Camila Cabello en el Rock in Rio

Camila Cabello en el Rock in Rio | GTRES

Camila Cabello fue un de los nombres más potentes del cartel de Rock in Rio, y el show de la cubana estuvo protagonizado por una escenografía recreando un parque infantil, nuevas canciones de su próximo disco y anécdotas propias del directo.

Camila Cabello vuelve por todo lo alto a la escena musical. Primero lo hace con las pinceladas de su próximo álbum, C XOXO, pero este fin de semana lo ha hecho pisando el escenario del Rock in Rio en Lisboa.

Se trató de una de las grandes confirmadas del festival en su 20 aniversario. Y desde el escenario principal, la cubana mostró por primera vez la temática que tendrá su próximo disco.

A través del atrezzo sobre el escenario, Cabello recreó la infancia y adolescencia, lo que equilibró con coreografías sexys en cada canción.

Un parque infantil

Sobre el escenario, la cantante de Havana creó todo un parque infantil con columpios y una pista de skate. Además, entre canción y canción Cabello pasaba por todo el escenario montada en bicicleta.

En medio de este escenario que hizo retroceder en el tiempo hasta la niñez, la artista demostró sus dotes de baile y su habilidad vocal al mismo tiempo.

Estreno de su nuevo disco

Camila Cabello no quiso esperar demasiado para cantar nuevos temas y comenzó el concierto con I Luv It, el que es el primer single de su próximo álbum. La canción se convirtió en número 1 en marzo, y tres meses después abre su show en Lisboa.

La cubana interpretó sobre el escenario otras canciones de C, XOXO, que sale a la venta el próximo 28 de junio. Entre ellos destaca Chanel No. 5 y Pretty When I Cry.

Después de los novedosos temas, Camila Cabello le dio al público lo que buscaba: la artista cantó sus reconocidos temas, pasando por Havana, Bam bam y Señorita.

Un parón para comer

La cantante dio show en el concierto, y no solo por su música. La artista se puso a comer en mitad del espectáculo un pastel de nata, dulce típico de Portugal. Durante esos segundos amenizó la espera hablando con sus fans.

Otro de los parones de Camila Cabello estuvo protagonizado por su madre, quien le habló por el in ear para que se colocara mejor la ropa, y la cantante compartió la conversación con los espectadores.