Estos son los 10 mejores videoclips pop de 2016

Beyoncé , Rihanna , Fifth Harmony , M.I.A , Kanye West ... Son algunos de los 10 mejores vídeos de música pop de 2016, según la prestigiosa revista TIME . Vibrantes, innovadores, auténticos despliegues visuales que toman protagonismo por sí mismos al margen de las canciones para los que fueron creados. Pequeñas obras cinematográficas a modo de carta de presentación de temas que, ocasionalmente, pasan a convertirse en una mera banda sonora.

Imagen no disponible / Atresmedia

10. Kanye West - 'Fade'

Con el video de 'Fade', Kanye West le pone cara (y un cuerpo) a su concepto de "sexy", trayendo a la bailarina de hip-hop Teyana Taylor para que se mueva atléticamente en un gimnasio desierto, donde alcanza un nuevo concepto de coreografía de esas en las que es imposible mirar hacia otro lado. Dirigido por Eli Linnetz

9. Grimes, 'Kill v. Maim'

'Kill v. Maim' pertenece a su último álbum Art Angels. Un vídeo vibrante y estilizado con una estética que recuerda a la de Escuadrón Suicida, con vampiros discotequeros que viven en una fantasía distópica de corte punk. Dirigida por Claire Boucher y Mac Boucher.

8. Rihanna, 'Work' feat. Drake

Es sin duda una de las canciones más calientes de 2016 y tiene dos videos, ambos alimentando los rumores sobre la relación entre Rihanna y Drake. En el primero aparece Rihanna en un bullicioso salón de baile jamaicano. En el segundo video, muy sensual, vemos a los dos bailando con una química palpable. Dirigido por el Director X y Tim Erem, respectivamente.

7. Fifth Harmony - 'Work From Home' feat. Ty Dolla $ign

Con más de mil millones de visitas, podemos decir que 'Work from Home' es el video más visto del año. Las cinco damas de Fifth Harmony aparecen rodeadas por aceitosos maromos trabajando en un emplazamiento bañado por el sol, con sus coreografías grupales y coqueteos voraces. Dirigida por el Director X.

6. Chance the Rapper - 'Angels' feat. Saba

Es difícil no sonreír con 'Ángeles', un paseo en transporte público en la ciudad de Chicago que se convierte en una fiesta de baile improvisada. Chance llega de los cielos como un superhéroe, y se mezcla con algunas escenas de dibujos animados y coreografías electrizantes, que le dan un impulso extra al video. Dirigido por Austin Vesely.

5. Years and Years, 'Desire' feat. Tove Lo

Olly Alexander protagoniza un vídeo en tonos pastel que pone de relieve diferentes sexualidades e identidades, un mensaje poderoso en un género que a menudo puede ser excluyente. Hay crudeza y rareza también, con cuerpos retorcidos, buscando manos y figuras místicas que cuentan una historia inalcanzable. Dirigida por Fred Rowson.

4. Desiigner - 'Panda'

El vídeo de 'Panda' nos transporta a una realidad oscura en las calles abandonadas de Brooklyn, con violencia policial de tintes racistas, y el propio Desiigner luchando de forma frenética contra demonios invisibles. La desoladora imagen final muestra el rostro de un hombre pintado de blanco con ojos negros, como una caricatura desdibujada de un panda. Dirigida por Paul Geusebroek.

3. M.I.A. - 'Go Off'

'Go Off' pertenece al álbum que M.I.A. asegura que será su último. Se trata de un tema con el sonido de percusión típico de M.I.A. al que le sumamos una producción de corte elegante y siniestro cortesía de Skrillex. En el vídeo no hay gente, sólo explosiones en torres petrolíferas y maquinaria de construcción alrededor de explotaciones mineras. Apocalíptico y perturbadoramente fascinante, según lo califica TIME. Está dirigido por M.I.A.

2. David Bowie - 'Lazarus'

'Lazarus' es una balada rock de tempo tranquilo que forma parte del último álbum de Bowie, Blackstar, con un vídeo inquietantemente profético, que fue publicado dos días antes de su muerte. Vemos a un Bowie postrado en la cama, con los ojos vendados esperando a Caronte, que alcanza los cielos en un misterioso tormento, y primeros planos que convierten su cara una mueca demacrada. "Mira aquí, estoy en el cielo", canta. Dirigido por Johan Renck.

1. Beyoncé - Lemonade

El álbum visual de 45 minutos de duración de Beyoncé, Lemonade, -una oda a la feminidad negra- es lo más destacado del año para la prestigiosa revista, donde se refieren al vídeo como un grito de guerra repleto de imágenes que recuerdan la estética gótica sureñoa estadounidense, poblado de iconos culturales y adornado con la poesía del escritor Warsan Shire. Se trata de una película de arte narrativo, que simplemente se compone de canciones y videos que no han dejado de cosechar premios. Dirigido por Beyoncé Knowles Carter y Kahlil Joseph, es el mejor vídeo musical de 2017 para TIME.

👉 Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake, la peor canción del 2016, según TIME