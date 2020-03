Melendi: "He dejado de cantar canciones en los conciertos porque no me siento cómodo con ellas"

Melendi está viviendo una nueva etapa, y una muestra de ello es el nuevo álbum que ha venido a presentar a los estudios de Europa FM. En el encuentro digital con Juanma Romero hemos conocido un poco más sobre Directo A Septiembre, un disco grabado en directo donde se recoge uno de los conciertos más deseados del cantante.

Según cuenta Melendi, el proceso de composición no es nada fácil para él. Antes "utilizaba la intuición" para componer, pero ahora se sienta durante cuatro o cinco horas al día delante del piano. De hecho, ha reconocido que en la etapa en la que se encuentra ahora mismo se ha vuelto "mucho más obsesivo con lo que quiere decir" y no deja "nada sin atar".

Melendi ha reconocido que ha cambiado también la forma en la que hace los conciertos. El cantante asegura haber "retirado canciones de las actuaciones" porque no se sentía cómodo sobre el escenario con ellas. Un ejemplo son las rumbas, ya que reconoce que ya no toca la guitarra española y que no cree que los mensajes que ahora quiere dar "peguen con esos ritmos".

Pero que Melendi se encuentre en una nueva etapa no significa que se haya convertido en un artista melódico. El cantante también ha confesado que a finales de 2016 publicará un nuevo álbum mucho más rockero y animado que los dos últimos.

En el encuentro también hemos tenido momentos para la intimidad. Melendi se ha mostrado muy ilusionado con su reciente paternidad y ha confesado que es ahora cuando realmente esta disfrutando con sus hijos, ya que "cuando uno es joven es mucho más egoísta, pero eso no significa que no los quiera".

El cantante también ha explicado que solo escucha música en español, de Extremoduro, Antonio Flores o Fito y que siempre le ha entusiasmado la idea de poder hacer una colaboración con Joaquín Sabina, pero que nunca se lo ha pedido por vergüenza.

