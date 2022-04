Melendi la lía en un hotel de Barcelona con una fiesta clandestina que “se le fue de la manos”

Parecía que Melendi había dejado atrás las polémicas y se había centrado un poco, pero el cantante ha vuelto al foco mediático... y no precisamente por algo bueno.

El asturiano acaba de protagonizar un escándalo en un hotel de Barcelona tras su concierto en la ciudad condal, según ha revelado el programa Socialité. Así lo ha confirmado un testigo de los hechos, que explicaba que este pasado sábado el músico no dejó dormir al resto de clientes del alojamiento con una fiesta que “se le fue de las manos” y que terminó con Melendi “muy perjudicado”.

Todo ocurrió después de que el cantante y los miembros de su equipo decidieran celebrar una "pequeña" reunión tras el show, que terminó por convertirse en una auténtica pesadilla para los clientes hospedados en el hotel. Las fuentes aseguran que el propio intérprete salió "hecho polvo" y que estuvo acompañado por dos mujeres durante varias horas, con las que finalmente desapareció.

De hecho, parece que tal fue el desmadre de la noche que muchos de los huéspedes ni siquiera pudieron descansar esa noche a causa de la música, los golpes y los gritos constantes que emitían desde la fiesta: “La gente no podía dormir, estaban todos alucinando”.

El propio Melendi tuvo que cancelar la entrevista que tenía agendada al día siguiente después de la gran fiesta que se montó: "No estaba en condiciones de asistir a ningún lugar, se lo pasó demasiado bien la noche anterior”, detallan.

De vuelta a los escándalos

La paternidad significó un gran cambio en la vida de Melendi que, hasta entonces, había vivido rodeado de juergas y drogas: “Las sustancias me despojaron de todo lo humano que me habían dado mis padres. Soy mejor persona desde que soy padre. Yo soy adicto. Hay consumidores sociales, yo no soy así. No puedo probarlo, soy un enfermo crónico”, explicó.

Ahora Melendi tiene cuatro hijos, Carlota (15), Marco (10), Lola (4) y Abril (2), y ha encontrado la estabilidad en su matrimonio con la actriz argentina Julia Nakamatsu, con la que ha dado un cambio a su vida.

Este nuevo escándalo se suma ahora a una lista de contratiempos que vivió durante sus primeros años en el mundo de la música. De hecho, bien conocido es el incidente que protagonizó en 2007 en un avión cuando aún se le asociaba con el abuso de las drogas y el alcohol.

En este vuelo, el intérprete fue detenido tras provocar un alboroto y obligar al piloto de la aeronave a regresar a Madrid cuando se dirigían a México. "Nos emborrachamos en el mismo aeropuerto. Discutimos porque nos requisaron unas botellas de alcohol. Yo estaba en una época rebelde de mi vida y a mí no me llama borracho ni mi padre. El incidente del avión fue el punto de inflexión para que yo comenzase a cambiar mi vida".