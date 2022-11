El mensaje de empoderamiento de Ruth Lorenzo tras cortarse el pelo en pleno concierto

Ruth Lorenzo protagonizó este miércoles un momento histórico en su concierto del Teatro Eslava de Madrid. La cantante, que no ha podido publicar aún su tercer disco, Crisálida, presentó a su público sus nuevas canciones en un espectáculo lleno de simbolismo.

Ruth Lorenzo se cortó el pelo en señal de protesta. En pleno concierto, sacó las tijeras para desprenderse de su melena y cantar: "Soy fuerza y libertad".

Ese mismo mensaje lo ha repetido horas después en Twitter, donde ha compartido el vídeo del momento junto a un potente mensaje.

"No hay mayor empoderamiento que en el acto rebelde de la liberación", ha escrito la artista murciana cuyo gesto fue muy celebrado por sus fans.

Los seguidores de Ruth Lorenzo creen que hay que leer entre líneas y no dudan en que este gesto marca el inicio de una nueva etapa. Según estos, el disco de Ruth Lorenzo todavía no ha salido porque la discográfica no ha querido.

"El disco se encuentra ahora mismo dentro de un cajón, en una especie de limbo legal. Es difícil verlo ahí, porque para los artistas, cualquiera de sus creaciones es parte de ellos", dijo la cantante en una entrevista con Vanity Fair publicada el martes 8 de noviembre. "Podría quedarme quieta y seguir esperando, o hacer lo que voy a hacer, que es darle vida de la manera que sea. Si te soy sincera, quiero que el disco nazca como va a hacerlo el día 9, en directo. Lo único que ahora mismo puedo hacer como dueña de la creación es llevarlo a la vida", explicó.

La reflexión de Ruth Lorenzo tras el concierto del miércoles ha venido acompañada de un anuncio. Libre, la nueva canción de Ruth Lorenzo, saldrá a plataformas el viernes 25 de noviembre. "No eres suya, eres solo tuya y de nadie más", "no te dan opciones más que contar tu verdad" o "de su farsa, de su engaño tú eres libre" son algunos de los versos del tema, que la cantante ya ha cantado en televisión.