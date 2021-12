El mensaje (y la peineta) de Valtònyc tras conocer que no tendrá que ser extraditado a España

El mensaje (y la peineta) de Valtònyc tras conocer que no será extraditado a España // EFE

Valtòny c tiene un mensaje para la justicia española y lo ha querido compartir en Twitter. Tras conocerse que no deberá ser extraditado a España (y ganar por tanto la batalla legal que inició con esta hace más de tres años), el rapero de 28 años ha celebrado la victoria con una peineta en un lugar clave de Bélgica, el país al que se escapó en 2018.

Valtònyc no será extraditado a España. El Tribunal de Apelación de Gante ha confirmado este martes la negativa inicial de los jueces belgas de no extraditar al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas al que la Justicia española reclama tras ser condenado por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

La noticia llega tras más de tres años de batalla legal. El rapero mallorquín huyó de España en junio de 2018 y su entrega ya había sido rechazada en septiembre de 2018. Ahora la Fiscalía podría recurrir, aunque el abogado de Valtònyc no cree que vaya a ser así. "Hay grandes posibilidades de que la Fiscalía no recurra, pero nunca se sabe", dijo Simon Bekaert tras conocer la sentencia.

A su mensaje le ha seguido el del propio Valtònyc, que ha reaccionado con una foto haciendo una peineta ante la Embajada de España.

"Gracias a los que me han apoyado desde mi detención en 2012, desde el exilio en 2018, al equipo jurídico y a los imprescindibles que saben que la lucha es el único camino", ha escrito el rapero de 28 años.

Valtònyc, detenido en 2012 y condenado en 2017

La historia de Valtònyc se remonta a 2012. Los problemas empezaron cuando tenía 19 años y lo detuvieron acusado de injurias a la Corona e incitación a la violencia quedando posteriormente en libertad con cargos.

La denuncia se refería a la canción Circo Balear con frases como "Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear ", "le cortaré la yugular" o "queréis recortes a la lengua, pues llegaremos la nuez de tu cuello, cabrón".

Años después, el 22 de febrero de 2017, el tribunal de la Audiencia Nacional lo condenó a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y sus autores y humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves al Rey, y amenazas no condicionales a particular (a Jorge Campos Asensi). Tras la sentencia aseguró: "Lo llego a saber y me cargo a alguien. Hubiera salido más barato".

Valtònyc presentó recurso contra la sentencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero el 20 de febrero de 2018 lo desestimó y ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional. Tenía que haber entrado en prisión el 24 de mayo de ese año, pero un día antes diferentes medios publicaron que había huido a Bélgica​ o a Suiza. Tras conocerse que no se presentaría en el juzgado, la Audiencia Nacional cursó una orden nacional, internacional y europea de detención contra el rapero.

En junio de 2018, el rapero pidió retrasar su ingreso en prisión pero fue rechazada por el Tribunal de Estrasburgo.​ Desde entonces se puso a disposición de la justicia belga que lo dejó en libertad sin fianza con la única condición de no salir de Bélgica mientras se tramitase su caso.

En este tiempo no ha dejado su carrera musical. Su último trabajo lo publicó este mismo año 2021 bajo el título de En pau descansi.