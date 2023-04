Merche revela la única frase que una discográfica le sugirió eliminar de una canción: "Es muy fuerte"

Solo una frase de una canción le ha originado problemas a Merche con una discográfica en sus más de 20 años de carrera. "Es muy fuerte", ha recordado la cantante en su reciente entrevista con David Andújar y David Insua en el podcast ¡Menudo cuadro!

La concursante de Tu cara me suena 10 ha echado la vista atrás y ha viajado a 2004, año en que salió la canción que incluía la frase y todavía la sigue incluyendo. Porque Merche escuchó la sugerencia y ya.

"Nunca me ponían problemas de ningún tipo, ninguna de la discográfica en la que he estado, excepto una vez que mandé una canción y me dijeron: 'La canción nos encanta, la temática es buenísima pero tienes que quitar esa primera frase. Eso no va a funcionar para nada", cuenta en la entrevista antes de entonar la frase que quisieron que quitase: "Era Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche..."

Merche abre su canción Distancia con esta frase que se ha convertido en una herramienta para ligar para el colectivo LGTBIQ+

"¡Qué horror! ¿Cómo íbamos a ligar los gays?", preguntan los dos periodistas haciendo un guiño al uso que se hace de esta frase en redes para llamar la atención de la persona que nos gusta o simplemente presentarla al resto de usuarios.

La letra de 'Distancia', la canción de Merche

Hola que tal estas ? soy merche..

hacia ya tiempo que queria verte,

no se como empezar a contarte,

no hay confianza y no pretendo darte,

Peroo.. estas conmigo y me haces daño

y me das miedo, que voy hacer si te tengo

aunque no quiero, si me pregunto a cada instante.....

ESTRIBILLO:

Distancia, que te devo distancia,

que me quemas , te atropellas , eres

injusta, traicionera y culpable de mi soledad.

Distancia, dime que te echo distancia ,

que no dejas de cegarme, te enpeñas en

lastimarme, y a matarme de dolor...

Dime que puedo hacer para que te vayas,

di lo que quieras, solo dilo y calla,

estoy dispuesta a dar lo que pidas,

te ofrezco todo, escepto ser tu amiga.

Pero.. estas a mi vera eres culpable de mis

celos, yo sere feliz si algun dia tu estas lejos,

ya no pregunte a cada instante..

(ESTRIBILLO)(x4)

distancia...