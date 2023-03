Merche, nueva concursante de 'Tu cara me suena': sus inicios en la música, sus dos historias de amor y su hija Ambika

Merche // yu, No te pierdas nada

Mercedes Trujillo Callealta es cantante, productora y compositora, pero además es un rostro recurrente de los espacios musicales de la tele. Ha sido jurado de los talents shows Tú sí que vales o Mira quién va a Eurovisión, además de presentar los programas Cerca de ti, en Canal Sur, y el concurso de copla A tu vera en la televisión de Castilla-La Mancha.

Ahora Merche se pasa al otro lado, convertida en concursante de Tu cara me suena, noticia que ella misma anunció en sus redes sociales en septiembre del año pasado.

Y, aunque es destacable la trayectoria televisiva de la artista gaditana de 48 años, de lo que de verdad puede presumir es de una larga e intensa carrera en la música con diez discos, varios números uno en las listas —como Si te marchas, Abre tu mente o Eras tú— y colaboraciones con artistas de renombre internacional como David Bisbal o Luis Fonsi.

En 2022 se cumplieron 20 años del lanzamiento de su primer disco y del sencillo No me pidas más amor, con el que había participado en el concurso Eurocanción para representar a España en Eurovisión 2001. Quedó sexta.

Una canción y una secuela

El tema se convirtió en uno de los grandes éxitos musicales de 2002 y en amuleto de la artista, especialmente cuando fue elegido como banda sonora del concurso Gran Hermano y de la famosa serie andaluza Arrayán.

La canción, como no podía ser de otra manera, ha sido protagonista de una de las sorpresas que Merche ha querido regalar a sus fans —a los que ella llama cariñosamente merchitos— para celebrar sus dos décadas en la música, aunque de una manera muy especial, en forma de secuela.

A finales de 2022 lanzó Una y otra vez, un tema homenaje a ese primer gran éxito que incorpora algunas de esos versos que sus seguidores no olvidan. "Sabes que te quiero como amigo, no me pidas más amor" es una de las frases que se cuelan al final de la canción.

"Una y otra vez es el capítulo 1 de una serie de canciones inéditas que se llama Después de un tiempo y que iréis descubriendo poco a poco. Estas canciones estarán basadas en algunos de los temas que más alegrías me han dado en estos 20 años como Cal y arena, Si te marchas, No me pidas más amor… y que contarán cómo han evolucionado estas historias después de pasados estos años”, escribió la artista sobre este proyecto.

Dos amores y una hija

Merche comenzó su carrera musical en pleno boom de Operación Triunfo, cuando sus concursantes —David Bisbal, David Bustamante, Chenoa o Rosa López— se convirtieron en las nuevas estrellas de la música en nuestro país. Ella logró abrirse camino entre ellos… y además encontró el amor.

A principios de la década de 2000 tuvo una relación sentimental de cuatro años con el cantante Àlex Casademunt, al que estuvo muy unido incluso después de su ruptura. La noticia de su muerte en un accidente de tráfico fue un duro golpe para la gaditana.

A Casademunt le dedicó la canción Este lunes, de su último disco 20 conmigo, y que escribió solo un mes después de su fallecimiento.

“Para mí, escribírsela ha sido mi forma de desahogarme. Me cuesta muchísimo más verbalizar mis penas que mis alegrías, y por eso lo hago a través de mis canciones. Necesitaba hacerle mi pequeño homenaje. Nosotros tuvimos una relación de cinco años, éramos muy jóvenes, pero no solo se quedó en eso, sino que el contacto perduró a lo largo del tiempo. La canción es mi manera de decirle que le quiero, que le tengo muy presente y que para mí no se ha ido”, explico en una entrevista en el diario 20 Minutos.

Otro de los hombres que ha ocupado su corazón también es una cara conocida de la televisión: Arturo Requejo. Con el que fuera concursante del reality Gran Hermano mantuvo una relación de casi siete años, desde 2013 y hasta 2020. Además, consiguió formar una familia de tres, pues en 2014 llegó a su vida Ambika, su hija. Merche inició sola el proceso de adopción en 2008, pero durante el tiempo que estuvieron juntos Requejo ejerció como padre de la pequeña.

Su hija fue su principal refugio cuando la relación se rompió y, a día de hoy, cuando se desconoce si la cantante ha rehecho su vida sentimental, vive volcada en su papel de madre.

Sus momentos más difíciles

Uno de los momentos más difíciles a los que ha tenido que hacer frente la intérprete de Si te machas fue una deuda con Hacienda que en 2017 le reclamó más de un millón de euros. Las personas en las que había confiado para la gestión de sus finanzas la traicionaron y la dejaron en una difícil situación económica que, aunque ya está resuelta, le obligó a vender su casa familiar.

Y si la desesperación y la desilusión protagonizaron esa etapa de su vida, en 2019 le tocó afrontar uno de los momentos más tristes: la muerte de su padre como consecuencia de una larga enfermedad. Él, Pedro Trujillo, era una de las voces conocidas del Carnaval de Cádiz y toda la ciudad arropó a la cantante en ese duro momento. “Canta en el cielo, que yo cantaré contigo siempre, fueron las emocionadas palabras que Merche le dedicó.