Miguel Bosé anuncia once conciertos en España para 2025: fechas, ciudades y cuándo salen las entradas

Miguel Bosé desvela once fechas de conciertos para celebrar su trayectoria en la música tras ocho años alejado de los escenarios . Los espectáculos en España tendrán lugar en verano de 2025.

Miguel Bosé vuelve a los escenarios con su gira mundial Importante Tour, que arrancará en febrero de 2025 en México, el primer país en disfrutar de este conjunto de conciertos. La gira no solo marca el regreso del cantante tras ocho años fuera de los escenarios, sino que también celebra su trayectoria pop, durante la cual ha vendido más de 30 millones de discos.

Importante Tour traerá un concierto que hará disfrutar al público al ritmo de Miguel Bosé y de su banda de músicos y coristas, bajo la dirección musical de Mikel Irazoki. Juntos interpretarán una extensa lista de éxitos, entre los cuales no faltarán Amante bandido, Te amaré, Nena, Nada particular, Si tú no vuelves o Morena mía.

Cuándo comprar las entradas de Miguel Bosé para España

Las entradas para los conciertos de Miguel Bosé saldrán a la venta el martes 3 de diciembre a las 12:00, disponibles en El Corte Inglés y en miguelbose.com.

Todas las fechas de la gira de Miguel Bosé por España

En verano de 2025, Importante Tour hará parada en España. Las once fechas confirmadas son: