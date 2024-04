Mikel Izal y Pablo Alborán lanzan 'La Fe #2', la versión de la canción que improvisaron en el Wizink Center

El concierto de Pablo Alborán en el Wizink Center de Madrid el pasado mes de noviembre vino con sorpresa. El cantante malagueño invitó a Mikel Izal a subirse al escenario y juntos interpretaron una nueva versión de La Fe, la canción incluida en el disco El miedo y el Paraíso del cantante de Pamplona.

Sentados uno frente al otro interpretaron una mágica y espontánea revisión del tema que ahora llega a las plataformas como versión de estudio. Mikel y Pablo se han unido para sorprender a sus seguidores con esta emocionante parte 2 de La Fe, que han estrenado este jueves 4 de abril.

Su encuentro sobre el escenario del Wizink Center dejó un bonito poso el cantante de Pamplona, que tras el show le dedicó unas palabras en redes a su compañero.

"Querido, Pablo. Anoche me regalaste tu cariño, tu respeto y tu ilusión. Gracias. Me invitaste a tu fiesta, a una de tus (muchas) grandes noches. Gracias. Decidiste compartir un cachito de tu arte conmigo. Gracias. Me devolviste al lugar en el que me subí a un escenario por última vez hace mas de un año. Gracias amigo. Me hiciste feliz", escribió en Instagram al compartir el vídeo de la actuación.

La respuesta del malagueño no tardó en llegar y no se quedó corta. "Te admiro tanto.. y te respeto tanto!!! Ha sido un sueño hecho realidad!!", apuntó en un comentario.

Ahora juntos lanzan esta versión de estudio cuya historia se remonta a junio de 2023.

"La fe acababa de publicarse. Mikel estaba nervioso, empezaba así su aventura en solitario, y eso nunca es fácil. Revisando los mensajes que le iban llegando con las primeras impresiones que había generado la canción llegó una nota de audio a su buzón en instagram. Era Pablo, en un arranque de naturalidad, cantando La Fe en su coche mientras sonaba en el equipo de música. Simplemente le había emocionado la canción de un compañero y quería hacérselo saber. Fue un intercambio de mensajes lleno de honestidad y admiración mutua", apuntan en sus redes sociales sobre esta colaboración. "A veces, este mundo musical tan complicado, te regala historias así de sencillas".

La letra de 'La Fe' de Mikel Izal

Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera, por fortuna siempre vuelves, me

sorprendes con ideas nuevas.

Tan callada, tan ligera, nunca llamas a la puerta, hasta que un día despierto y lo llena todo

tu presencia.

Como un hilo dorado del que tiro y me desenreda, y destruye cada nudo que acumulo en la

cabeza.

Y ojalá no se me olvide que me esperas a la vuelta de esta esquina, de esta calle, de esta

plaza, de esta cuesta.

Y bostezas cuando digo que ya nada es lo que era, y cuando más lo necesito haces broma

del problema, que ya vuela.

Pósate en mí, luciérnaga de aire,

ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal.

Y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre, tan intocable, siempre a punto de llegar.

Prepárate para el huracán, ya noto su brisa ya llega. Con el misterio de su invisibilidad,

puntual pero con lista de espera.

Y me siento tan idiota por mi falta de memoria. Me prometo que recordaré que tendrás

misericordia.

No conozco ni quiero saber cómo acabará mi historia. Que no pare el carrusel, que no deje

de girar en esta noria.

Pósate en mí, luciérnaga de aire,

ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal.

Y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre, tan intocable, incontrolable, siempre a punto de

llegar. Y pósate en mí, luciérnaga de aire,

ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal.

Y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre, tan intocable, siempre a punto de llegar.

Pósate en mí.

Pósate.