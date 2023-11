Miki Núñez da un salto en su carrera y se estrena como actor: todo lo que se sabe de su serie 'Jo mai mai'

"Yo nunca nunca... me habría imaginado ser una de las estrellas de #JoMaiMai3Cat! 😮".

Con esta breve frase en catalán Miki Núñez ha anunciado su salto a la pequeña pantalla como actor de la nueva serie de TV3. El cantante de Terrasa de 27 años da un giro en su carrera incorporándose al elenco de esta producción que se estrenará en 2024 y que pretende llenar el vacío que dejó Merlí, la exitosa serie protagonizada por Francesc Orella, Carlos Cuevas y David Solans.

El intérprete de Entre un millón da un salto para el que llevaba tiempo preparándose. Con formación en teatro y después de haber participado en varias obras y musicales, el cantante siempre ha querido dedicarse a la interpretación, pero dejó de lado este sueño para centrase en la música.

"Es verdad que yo he hecho castings de series donde no me han cogido. Donde prima si lo hago bien o no. Si algún día se da el caso en el que les gusto como actor, increíble. Pero que sea realmente porque les gusto como lo hago y no porque venga de donde venga", contó en una entrevista, en la que explicó que en alguna ocasión le llegaron a ofrecer papeles sin verlo actuar. Solo por su número de seguidores en redes.

Qué se sabe de 'Joi Mai Mai', la serie de Miki Núñez

Miki Núñez, que compaginará su faceta como actor con la de cantante, es uno de los protagonistas de la serie, en la que interpreta a un monitor de colonias de verano.

La trama de Jo Mai Mai se desarrolla en torno a una de esas colonias y a todas las vivencias y experiencias que viven un grupo de adolescentes durante diez días mágicos e inolvidables.

La serie se rodó el pasado verano en espacios naturales del Vallès Oriental, el Montseny y los Pirineos y se estrenará en 2024, aunque todavía no hay fecha oficial.

Jo Mai Mai está protagonizada por Claudia Riera (Les de l'hoquei) y cuenta en el reparto con actores como con Pere Ponce, Mireia Aixalà , David Menéndez (Boye), Moha Amazian y Mar Pawlowsky.