Miley Cyrus anuncia la fecha de estreno de 'Used to be Young', una canción dedicada a sus fans más leales

Miley Cyrusestrena nuevo sencillo.

La artista publicaba hace 24 horas un clip de lo que parecía ser su próximo estreno musical junto a la frase: "I know I used to be crazy. I know I used to be fun. You say I used to be wild. I say I used to be young". Ahora sabemos que la frase correspondía a Used to be young, canción que verá la luz el próximo 25 de agosto.

"Para celebrar el lanzamiento se mi nuevo sencillo, Las backyard sessions de Endless Summer Vacation continuan. 24 de agosto a las 10 P.M. en ABC. Esta vez con una entrevista en retrospectiva compartiendo historias sobre los primeros 30 años de mi vida en honor a Used to be young. Esta canción está dedicada a mis leales fans. Os quiero por querer cada versión de mi. Siempre, Miley".

La artista cumplió 30 años el pasado noviembre y ahora quiere celebrar con sus fans su carrera y su vida a través de su música, que tanto le ha dado —y le ha quitado— en las últimas dos décadas.

Cyrus también ha compartido un post donde podemos ver el vinilo del sencillo: completamente blanco con una silueta de ella misma en distintos tonos de este mismo color.

La intérprete publicó su octavo álbum de estudio y más personal, Endless Summer Vacation, el 10 de marzo de 2023.