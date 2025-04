Miley Cyrus se envuelve de brillo e ironía en 'End of the World', el primer single de 'Something Beautiful'

Pese al estreno de Prelude y Something Beautiful, Miley Cyrus corona su próximo álbum, Something Beautiful, con el estreno de su primer single oficial, End of the Word.

En él, Cyrus juega con su estética rockera y estrella internacional. La artista apuesta por una canción con sonido del pop de los 80 y con una letra con cierta ironía, al puro estilo de la cantante.

Rodeada de una banda y muchos focos, Miley baila, se tira al suelo y finge que es el fin del mundo en su historia del amor enfundada en un minivestido de lentejuelas verdes.

La intérprete de Flowers inicia con End of the World su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una propuesta inmersiva y envolvente. Y es que la artista mezcla la música con lo visual en su noveno álbum. Con este primer single Cyrus comienza "un viaje cuidadosamente estructurado".

Ya en la portada y en Prelude se la ve luciendo un icónico diseño de Thierry Mugler de 1997, lo que marca "la audaz estética y narrativa visual del álbum". Pero, además, con el disco el 30 de mayo se estrenará una película, formada por cada videoclip de los 13 temas del álbum.

Letra de 'End of the World' de Miley Cyrus

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh

[Verso 1]

Hoy te despertaste y me dijiste que querías llorar

El cielo caía como un cometa el cuatro de julio

[Pre coro]

Cariño, has estado pensando en el futuro como si ya fuera tuyo.

Muéstrame cómo me abrazarías si el mañana no llegara con seguridad.

[Coro]

Finjamos que no es el fin del mundo.

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh

Vamos a fingir que no es el fin del mundo

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh

[Estrofa 2]

Gastemos los dólares que has estado ahorrando en un Mercedes-Benz (Ah, oh)

Y hacer una fiesta como McCartney con la ayuda de mis amigos.

[Pre coro]

Sí, vayamos a Malibú y veamos cómo el sol se desvanece una vez más.

Muéstrame cómo me abrazarías si el mañana llegara con seguridad

[Estribillo]

Vamos a fingir que no es el fin del mundo

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh

Vamos a fingir que no es el fin del mundo

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (El cielo se está cayendo, cayendo como un cometa ahora)

(Puedo verlo caer)

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (El cielo se está cayendo, cayendo como un cometa ahora)

[Puente]

Ooh, vamos a París, no me importa si nos perdemos en la escena

Pinta la ciudad como lo hubiera hecho Picasso en sus sueños.

Haz las cosas que antes nos aterrorizaban

Oh, quiero llevarte al Nirvana, no podemos llevarlo demasiado lejos

Golpea el fondo de la botella y olvida quiénes somos

Abrázame fuerte, sabes que el mañana no llegará con seguridad

[Desglose]

Vamos a fingir que no es el fin del mundo

Vamos a fingir que no es el fin del mundo

Vamos a fingir que no es el fin del mundo

Vamos a fingir que no es el fin (Vamos a fingir que no es el fin del mundo)

Vamos a fingir (El cielo se está cayendo), no es el fin (Como el fin del mundo)

Vamos a fingir que no es el fin, fin, fin

[Estribillo]

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh

Vamos a fingir que no es el fin del mundo

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (El cielo se está cayendo, cayendo como un cometa ahora)

Vamos a fingir que no es el fin del mundo

Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh (El cielo se está cayendo, cayendo como un cometa ahora)

Vamos a fingir que no es el fin del mundo (El cielo se está cayendo, cayendo como un cometa ahora)

Puedo verlo caer