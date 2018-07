Miley Cyrus lanza por Navidad el tema 'My sad Christmas song'

La cantante Miley Cyrus ha lanzado el tema 'My sad Christmas song' que grabó junto a la banda de rock estadounidense The Flaming Lips y otros colaboradores de su última gira, ' Dead Petz tour' .

Pese a las imágenes distendidas que cuelga en sus redes sociales y que hacen pensar que Cyrus está pasando felices fiestas, la letra de su canción de Navidad opta por un tono melancólico y una letra que hace pensar que no es esta su época preferida del año, informó la revista Rolling Stone.

"Esta es una canción de Navideña que no se me va de la cabeza. Para que voy a poner un árbol de Navidad si no hay nadie aquí para verlo", dice el texto de la canción, que Cyrus ha anunciado por una red social con al etiqueta #MerryFuckingChristmas.

The Flaming Lips han compuesto anteriormente temas navideños como 'Christmas at the Zoo' de su disco Clouds Taste Metallic en 1995.