Miley Cyrus presenta dos canciones nuevas y una versión de 'Physco Killer' en un evento privado

Miley Cyrus fue sincera hace varios meses y reveló que no volvería a dar grandes giras porque no quería pasar tanto tiempo fuera de casa. Eso no quiere decir que vaya a dejar de actuar, pero lo hará en eventos más pequeños, como ha hecho este miércoles en una fiesta privada en Chateau Marmont, un lujoso hotel en California.

Rodeada de un grupo reducido de asistentes, ha presentado una nueva canción en acústico que parece ser una emotiva balada dedicada a su madre Tish Cyrus.'Vámonos a París, me da igual si nos perdemos en la arena / pintar la ciudad como Picasso haría en sus sueños / hacer las cosas de las que estábamos aterrorizados antes / te quiero llevar al Nirvana', dicen algunos de los versos.

La estadounidense se ha mostrado bastante emocionada al interpretarla, llevándose la mano al pecho en varias ocasiones.

No ha sido el único tema nuevo que hemos escuchado, ya que hay videos de un single en francés.

Por último, la intérprete de Flowers se ha lanzado con un sencillo que samplea Physco Killer, la popular canción de la banda Taking Heads de 1977.

No sabemos si es una canción nueva que formará parte del próximo proyecto de Cyrus o si es una versión que se incluirá en un álbum tributo para la banda, como varios usuarios han escrito en redes sociales.

Para terminar, no ha querido irse sin interpretar Flowers y hacer el bailecito que hizo en la gala de los Grammy, que se volvió muy viral por lo divertido que resultaba.

Por la información publicada en las últimas horas, podemos saber que este evento privado fue grabado porque formará parte del programa My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, donde además de una entrevista, se podrá disfrutar del show entero de Miley con nuevas canciones.