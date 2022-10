MTV EMA 2022: estos son todos los artistas nominados

Los MTV EMA 2022 están al caer, y ya conocemos a todos los artistas nominados a estos premios. Este año el gran evento musical se celebrarán el 13 de noviembre en el PSD Bank Dome de Düsseldorf, Alemania, y se retransmitirá en directo a través de la MTV.

Pero antes de conocer las categorías principales, vamos con los artistas nominados más señalados.

Rosalía, la única artista española nominada

Rosalía, siempre haciendo historia. La cantante ha sido la única artista española nominada a estos premios musicales internacionales en varias categorías: Best Artist, Best Latin, Best Song y Best Longform Video. Un total de cinco nominaciones, siguiendo muy de cerca a los artistas más nominados.

Taylor Swift y Harry Styles, los artistas más nominados

Taylor Swift y Harry Styles son dos de los artistas de mayor renombre y exitosos del panorama musical actual, y por tanto, los artistas más nominados de los premio.

En esta ocasión la intérprete de Folklore es la artista femenina con más nominaciones con un total de seis.

Harry Styles ha superado a Taylor Swift por solo una cifra, convirtiéndose en el artista con posibilidad a conseguir mayor número de galardones, con siete nominaciones.

A continuación podéis conocer todas las categorías y nominados a los MTV EMA 2022:

Mejor canción

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

Harry Styles - As It Was

Jack Harlow - First Class

Lizzo - About Damn Time

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

ROSALÍA - DESPECHÁ

Mejor vídeo

BLACKPINK - Pink Venom

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Mejor Artista

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

Mejor Colaboración

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie

Post Malone ft. Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Shakira ft. Rauw Alejandro - Te Felicito

Tiësto & Ava Max - The Motto

Mejor Directo

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Mejor Pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Mejor Arista Nuevo

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

Mejor K-POP

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

Mejor Latino

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

Mejor Electrónico

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Mejor Hip Hop

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Mejor Rock

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Mejor Alternativo

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Mejor R&B

Chlöe

Giveon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Mejor vídeo en formato largo

Foo Fighters - Studio 666

ROSALÍA - MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy - Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, London's Wembley Stadium

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Video for good

Ed Sheeran - 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Latto - P*ssy

Lizzo - About Damn Time

Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae - Fils de joie

Mejores Fans

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Mejor Push

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Mejor actuación en el metaverso

BLACKPINK - The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Fecha, hora y dónde verlo

Los MTV EMA 2022 se celebrarán el 13 de noviembre de 2022 en Düsseldorf, Alemania. Los premios se retransmitirán en directo, a las 20:00 hora española a través del canal de la MTV, además de en muchos otros como VH1, Paramount Network, MTV2, BET, BET Her, CMT, Nickelodeon, Comedy Central, Logo, Pop, TV Land y CW.

También se podrá hacer un seguimiento a través de las redes sociales de la MTV o seguir la transmisión del evento en vivo en mtv.com